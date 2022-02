Dloubák: Věc s Van Burenem nechápu. Majitel mě chtěl poškodit, míní Sivok

Nejen ke zvláštní kauze okolo Micka van Burena, ale i za celým svým působením v Dynamu, k náplni práce v klubu a rozdílným názorům na fungování organizace se Tomáš Sivok obšírně vyjadřuje v novém díle pořadu a podcastu Dloubák na iSport.cz. Co stálo za Sivokovým odchodem a co chtěl v klubu vybudovat? O co svou vizi opíral a jak měla vypadat českobudějovická koncepce? A co soudí o dalším vývoji klubu i redaktor deníku Sport Martin Mls?

O tom všem a celé řadě dalších témat diskutují v novém Dloubáku Tomáš Sivok a redaktor Sportu a Sport magazínu Martin Mls. Moderuje Martin Vait.

Vy sám jste svého času s Jaroslavem Drobným kritizovali předchozí vedení Dynama, když to parafrázuji: že tam byli lidé, kteří hází klacky pod nohy a jsou rádi, když se prohraje. Byl váš předchůdce ve funkci Martin Vozábal jedním z nich, nebo tím hlavním? A byla tohle jedna z věcí, které jste chtěli změnit?

„Nebylo to úplně směřováno na tehdejší majitele, kteří se v klubu nepohybovali. Nevzpomínám si, že bych je tam jedinkrát viděl. Bylo to tehdy směřováno spíš na kanceláře. Cítili jsme, že kabina, kanceláře a zbytek nešly pohromadě jako jeden klub. A myslím, že to se změnilo. Že jsme fungovali jako jeden tým, i jako kanceláře jsme fungovali skvěle, podařila se prolomit hradba mezi akademií a A-týmem, kde ta symbióza nebyla taková, jaká měla být. To byla i vize, se kterou jsem přišel. Abychom byli jako jedna organizace, ve které půjdeme všichni stejnou cestou a to bylo to, co mě lákalo, abych se snažil změnit myšlení lidí v klubu.“

Jakým způsobem?

„Někteří lidé jsou tam už dlouho a jsou zvyklí jet v zajetých kolejích. Já jsem říkal, že pokud se chceme stát silným regionálním klubem, který chce fungovat dlouhodobě a chce se posouvat, musíme jít trochu po evropské lince a změnit myšlení. Myslím, že to je největší problém, který v Dynamu je.“

Měl jste pocit, že se vám daří myšlení měnit?

„Vždy říkám, že v regionálních klubech je to daleko jednodušší než ve velkých klubech, protože je to o pár lidech. Snažil jsem se vždy být pozitivní, považuji se za pozitivního lídra. Nejsem člověk, který by přišel, něco nakázal a s nikým se nebavil. Hrozně rád diskutuju s lidmi z jakéhokoliv oboru, potom ale rozhodnutí musím vynést já, pokud jde o sportovní stránku. Ale myslím, že se to i dařilo, přišla spousta nových lidí. Samozřejmě někteří zůstali, ale jde spíš o to, že ty hlavní osoby v klubu musejí jet po jedné linii. Tedy majitel, já, trenér a šéftrenér Křeček. My tři jsme jeli po jedné linii a myslím, že spíš majitel v posledních měsících začal naslouchat jiným lidem, že by se to mělo dělat jako před dvaceti lety. A už tam nebyla symbióza a bohužel přestala fungovat i sportovní stránka.“

Proč lidem začal majitel naslouchat zrovna ve chvíli, když se Dynamu zase začalo dařit a vypadalo to, že budete mít nakročeno ke slušné sezoně?

„Myslím, že hrála roli finanční stránka, která rozhoduje. Člověk pak musí dělat krátkodobá rozhodnutí, ne koncepční. Muselo se začít šetřit, říkali jsme si přitom, že nechceme kumulovat funkce. Že jestli chceme vytvořit jednu z nejlepších akademií v republice, tak do ní musíme investovat peníze. Tohle vše zaznělo na začátku a postupem času se to vytrácelo.“

Měl jste nějaké varovné signály, když jste šel do klubu, že by spolupráce s panem Koubkem mohla být složitější? Mě trochu zarazilo už to, když pan Koubek prohlásil, že se panu Vozábalovi v jeho funkci v posledních týdnech moc nedařilo.

„Nevím, co přesně měli mezi sebou, ale když jsme se pak potkali s Martinem Vozábalem, tak ten příběh byl v určitých věcech trochu podobný. Skončil jsem z důvodu, že to nějakou dobu nefungovalo, což jsme se snažili sportovně s Davidem i s Alešem Křečkem držet pod pokličkou a zvládnout tak, aby se dění nepřeneslo na kluky a lidi v klubu. Pak už to vlastně nešlo dál, situace eskalovala a přišla různá prohlášení. My jsme chtěli jít nějakým směrem a když jsem přicházel do proreformních skupin, chtěl jsem, aby se fotbal očistil. Majitel se k tomuto cíli veřejně přihlásil - když jsem tam já, půjdeme tímto směrem. Pak ale zase začal spekulovat a přemýšlet o různých lidech.“

A to pro vás tedy byla poslední kapka.

„Ano, už jsem nechtěl dál být v organizaci, protože to pro mě nemělo smysl. Říkal jsem, že mě fotbal baví, že dokážu kousnout spoustu věcí, že nepůjde vše tak, jak si to člověk umane. Ale tohle jsou zásadní věci a pro mě morální hledisko, které bych nedokázal uvnitř přijmout.“

Mluvíte tedy o prohlášení v podcastu na webu před zápasem s Hradcem Králové.

„Ano, to proběhlo v pátek a pak jsem celou noc nespal, protože jsem měl v hlavě, co teď, co budu dělat, jestli to všechno zahodíme. Ještě jsem si o tom chtěl s majitelem promluvit, takže když jsem jel do Boleslavi před zápasem s Hradcem, potkal jsem se ve VIP s panem majitelem a ptal jsem se, jak to vlastně je. Pan Koubek čtyřikrát říkal, že v klubu nikdy nebudou působit Emil Kristek a Jan Jílek. Když jsem přišel, po čtrnácti dnech se začal pan Jílek objevovat v klubu a začalo se spekulovat o tom, že by do klubu měl vstoupit. Tímto rozhovorem to pro mě bylo tak, že to slovo pro mě neplatí jako spoustu jiných ve sportovní stránce. Proto jsem se s panem majitelem sešel před zápasem a řekl jsem mu to.“

Co vám na to řekl?

„On mi odpověděl, že na to jednu dobu byl sám a tito lidé mu pomáhali. Tak jsem říkal, že v tom případě končím, protože pro mě to nemá smysl. Řekl jsem mu přímo na místě, že nechci, aby přes média probíhaly nějaké válečné pokřiky a poškozovali jsme klub. Pan majitel mi slíbil, že dáme dohromady společné vyjádření až v pondělí, čehož jsem se i držel. Ale pan majitel neunesl své emoce a ego, takže v sobotu večer ještě vystřelil své prohlášení, které bylo úplně absurdní a pro mě neskutečné.“

Kdy v průběhu vašeho klubového angažmá přišel zlom a z čeho vyvěral?

„Pan majitel asi samozřejmě počítal s tím, že se ke klubu připojí daleko víc partnerů a lidí, kteří mu budou pomáhat. A začalo to eskalovat na přelomu října a listopadu. Pak se jednalo o věc s Mickem, která se rozebírala v novinách, že má velkou výplatu a musíme se ho zbavit. Přidaly se další problémy, které se týkaly trenérů akademie, a už se to na sebe spíš nabalovalo. I sportovní porady nebyly vůbec koncepční a konstruktivní a jakýkoliv zádrhel se objevil, útočilo se na hráče nebo přímo na Micka. Že se musí vrátit a že za ty peníze nepodává výkonnost a podobně. Už mi pak připadaly některé argumenty i směšné.“

Nevím, jestli se to z toho dá vyvodit, nebo jestli to naznačujete. Ale dá se podle vás celá záležitost se smlouvou interpretovat i tak, že vznikla z popudu pana majitele, že se chtěl Micka van Burena zbavit za každou cenu, tak vznikla nějaká historka? Protože sám sebe popřel, přitom si na to chtěl brát grafologa a mně není jasné, jak to celé vzniklo a jak to i dopadlo.

„Úplně přesně tak jsem to vnímal i já. Protože prvně se začalo mluvit o Mickovi, že má velký plat a musí pryč, přitom Slavia nám platila půlku platu a teď se dokonce neplatí vůbec nic. Takže to mi přišlo hrozně divné. A pak najednou týden nato přišel majitel, že to není jeho podpis. Tak jsem inicioval, a byl u toho i David Horejš, který to může potvrdit, že jsem poměrně vášnivě začal křičet, proč se tedy neřeší, že za nás někdo podepisuje smlouvy, ať se záležitost vyšetří.“

Jak k tomu přistoupil majitel?

„Říkal, ať se to neřeší. Že už to není důležité, hlavně musíme vyřešit, jak se zbavit Micka. A najednou celou záležitost teď zase otevře - to pro mě byl šok, úplně absurdní. Myslím, že i prohlášení byla hloupá a každý si o tom udělá obrázek sám. Pan majitel říkal, že chtěl, aby pan Jílek v klubu působil, za tři dny zase, aby v klubu nepůsobil. Pak že někdo zfalšoval podpis, pak že je podpis zase v pořádku. Byl jsem připravený jít až k soudu. Mám svědomí čisté, na těchto věcech si zakládám a hlavně administrativu jsem na starosti vůbec neměl a jednalo se o smlouvu mezi kluby. Vůbec to nechápu, nešlo o žádnou hráčskou provizní smlouvu. Jestli nás pan Koubek chtěl donutit, abychom se Micka zbavili, vůbec nedokážu říct. Byl jsem z toho překvapený. Ale pan Koubek je právník, já jsem normální člověk. Kdyby se tohle stalo u mě ve firmě, budu to řešit hned na místě v říjnu. Podám na někoho trestní oznámení a vyhodím ho. Když s tím vyšel teď, měl na mě podat trestní oznámení a hned mě vyhodit. Nechápu, že to vytáhl po dalších čtyřech měsících.“

Jak tomu celému tedy rozumíte?

„Celý příběh nechápu, připadá mi spíš tak, že si myslím, že pan majitel chtěl poškodit mé jméno, ale vůbec nedomyslel, že nejvíc poškodil klub, protože tohle by se vůbec nemělo stát. Měli jsme to v pondělí vyřešit úplně v klidu. Proto jsem byl naštvaný, protože jsem přesně věděl, že když on pustil takové prohlášení, musel jsem se nějakým způsobem bránit, což je logické, protože nenechám špinit své jméno, mám rodinu. Mrzí mě to, protože nejvíc na tom bude tratit klub.“

Poslechněte si a podívejte se na celý díl Dloubáku. Co se v něm dále dozvíte?

0:00 Proč Sivok v srpnu přišel do Dynama a jak se urodil jeho odchod po zápase s Hradcem Králové?

14:25 Jak Sivok vnímá kauzu s Mickem van Burenem?

22:21 Jakou měl Sivok vizi pro Dynamo a dařilo se ji naplňovat?

31:25 Proč Horejš (ne)zůstává v Dynamu a kvůli čemu má podle Sivoka na top české kluby?

41:50 Co Sivokova budoucnost, čistota fotbalu a funkce ve FAČR a Spartě?