ZLATÁ PÍŠŤALKA: Zelinkovi víc respektu a Petříkova bramboračka

22. kolo fotbalové FORTUNA:LIGY jako obvykle přineslo rozličné výkony sudích. Kdo pískal nejlépe a komu se tolik nedařilo? Premianty jsou Miroslav Zelinka, Josef Krejsa a Jan Machálek, kteří si shodně vysloužili vysoké hodnocení sedm. Naopak to neměl úplně od kontrolou Jan Petřík, jenž vyloučil Jana Jeřábka až po intervenci VARu a Tomáš Batík. Ten mohl Baník poslat klidně do devíti, to se však nestalo. Více ve VIDEU.