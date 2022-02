Liga očima fanoušků: Návrat na stadiony! Bojovná Plzeň i shnilá Sparta

Fanoušci Baníku Ostrava • FOTO: ČTK / Pryček Vladimír Třetí jarní ligové kolo se sice Sparty kvůli odkladu zápasu s Jabloncem netýkalo, i tak ale nálada není dobrá. Naposledy kvůli špatnému prvnímu zápasu v Konferenční lize proti Partizanu (0:1). Jakoby ve sparťanském táboře bylo cosi shnilého... Zlepšenou formu si naopak pochvaluje fanoušek Slavie a ubojované výhry 1:0 ten plzeňský. V Baníku panuje nadšení z návratu fanoušků na stadiony i stopera-střelce Jakuba Pokorného do sestavy. A jak viděl vršovické derby příznivec Bohemians? Podívejte se na tradiční rubriku deníku Sport.

SLAVIA PRAHA Forma přichází, sláva univerzálnosti Úvod jarní části sezony Slavii nevyšel podle představ, ale poslední zápasy naznačují, že se tým pomalu dostává do formy. Bez trenéra Jindřicha Trpišovského a skoro až s alarmujícím nedostatkem hráčů dokázala Slavia vybojovat velmi cenné vítězství na hřišti Fenerbahce a zadělala na postup do osmifinále Konferenční ligy. Způsob, jakým je schopný realizační tým řešit problémy, je v českém fotbale naprosto ojedinělý, tah s Ivanem Schranzem na postu pravého obránce nemohl čekat vůbec nikdo. Hráčské absence se ve Slavii bohužel vrší, nicméně univerzálnost hráčů pomáhá toto těžké období překlenout. Je to jen další z mnoha důkazů, jak skvěle trenéři Slavii vedou. Nejsou závislí na individualitách a improvizace na různých postech jim téměř vždy vyjdou. V neděli při výhře v malém derby přišla Slavia o dalšího důležitého hráče, kvůli zranění střídal Petr Ševčík. V jiných týmech by taková situace znamenala pohromu, Trpišovský a spol. však v případě jeho delší absence bezpochyby vymyslí řešení. ONDŘEJ KREML. 38 LET, VĚDECKÝ PRACOVNÍK SESTŘIH: Slovácko - Slavia 0:1. Sešívaní konečně vyválčili výhru, rozhodl Lingr

SPARTA PRAHA Je něco shnilého v táboře sparťanském Kdybych napsal letenském, mohli by se na mě ve Zlíně zlobit, protože také hrají na Letné. Oni však porazili Slovácko 1:0, zatímco my od něj dostali čtyři kousky a odjeli s ostudou. Odložený zápas s Jabloncem opticky zvýraznil odstup od vršku tabulky. To, že Plzeň zase zvítězila se štěstím 1:0, nepřekvapí, ale tři bodíky jsou její. Ta Plzeň, kterou jsme považovali za outsidera v boji o přední umístění. Že ji drží brankář Staněk, bývalý sparťan, potvrzuje, že výsledky práce s mládeží umí ocenit až jinde. Slavia žádná hitparáda, ale v Istanbulu potvrdila návrat starých časů a na její výkon jsem hleděl s radostí. Potěšila i odvaha trenéra nasadit mládí. Delší volno před odvetou s Partizanem by se nám mohlo hodit. Sedí mi ale za krkem 0:5 v Bělehradě v roce 1966 a Hasanagič mě děsí i ve spánku. Tehdy jsme to omlouvali nevolností. Budeme hledat výmluvy i teď? Podáme-li výkon, za který se nebudeme muset stydět, rád změním názor. Do té doby mě však nekompetentnost vedení, hra a silácká prohlášení nepodložená výsledky naplňují smutkem. MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE Emoce trenérů při šlágru Sparta - Plzeň: Zlomený Vrba za stavu 0:2, Bílek při spálených tutovkách

VIKTORIA PLZEŇ Když to nejde herně, zápas ubojujeme! Výborný pocit, po tak dlouhé době opět můžeš někam vyrazit. Bez buzerace, nějakého papíru, s partou lidí, kteří to vidí stejně. Po takové pauze to nebylo špatné, v sektoru cca 100 lidí, atmosféra fakt nebyla zlá. Akorát 300 korun za lístek je dost na to, aby si lidé časem rozmysleli, co je zbytná zábava. Mě výjezd pro tři lidi stál se vším všudy cca dva tisíce. Budějovice jsou jako klub zřejmě v krizi, ale na hřišti to tak vůbec nevypadalo. Na začátku na nás vlétli a výborný Staněk se měl co otáčet. Některé jejich akce byly opravdu pěkné. Snaha z naší strany byla, po přestávce jsme na soupeře zareagovali, a měli navrch. Jen by to chtělo více střílet ze střední vzdálenosti, jak nám to ukazovali domácí. Náš gól? V první chvíli to vypadalo, že snad míč ani do brány nedoletí. Ale doletěl! Na konci Staněk vytáhl další ze skvělých zákroků. Opět výhra o branku, nijak super výkon, ale počítejte s námi. Tým na to máme – už jen proto, že i když to nejde herně, zápas ubojujeme. To je hlavní. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vládo, rozum do hrsti! KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE Bílek po vítězství: Nesmírně těžké, podržel nás Staněk

BANÍK OSTRAVA Zase s fanoušky, skvělý Lašty a návrat Pokyho Jak řekl trenér Smetana, fotbal s fanoušky v ochozech je úplně jiný sport než bez nich. A pod to se můžu podepsat. Obzvlášť v Ostravě. Možná i díky nim jsme vyhráli s Olomoucí. Byla to sice šťastná, ale hodně důležitá výhra. Po prohře s Teplicemi byl totiž na mančaft tlak a před ním jasná tříbodová povinnost. První poločas byl plný soubojů, vyrovnaný a fotbalově celkem slušný. Ve druhém jsme se ale ocitli pod náporem soupeře a nebýt Laštyho skvělých zákroků, bylo by s námi zle. Tlak hostů se ještě zvýšil po stažení Kuzmy ze hry (pro mě byl, co se týče ofenzivy, jednoznačně náš nejlepší a nejaktivnější hráč a jeho brzký odchod jsem moc nepochopil) a Faltovým přesunem do středu hřiště. Šance Sigmy jsme však přežili a před koncem udeřili krásným gólem Pokorného. Lepší návrat do sestavy si snad Poky nemohl přát, odehrál výborný zápas. Společně s Laštym a Lischkou (nejen) udrželi vzadu po delší době teprve třetí nulu. Na Bohemku tak můžeme jet s mírným optimismem. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE Baník - Olomouc: Wau! Pokorný udeřil nůžkami, 1:0