Látal bere Poznara i zraněného. Jdu to s pokorou zkusit, říká o Polsku

Sbalil se a vyrazil do Polska. Zraněného Tomáše Poznara (33) si vyžádalo české trenérské duo Radoslav Látal-Radim Kučera na náročnou záchranářskou misi do Termaliky Nieciecza. Zlín obdrží za transfer svého kapitána a nejlepšího střelce odstupné. Odhadem milion korun. „Když si vezmu, že je mi třiatřicet let a mám půl roku do konce smlouvy, beru to jako velkou věc,“ prohlásil útočník v rozhovoru pro iSport.cz.

Na jaře útočník Tomáš Poznar kvůli bolavému břišnímu svalu nenaskočil do žádného zápasu. Přesto získal z marodky finančně zajímavé angažmá v Ekstraklase. Ze dna tabulky má pomoct zvednout Termaliku. „Klub do mě vkládá určité naděje. Věří, že týmu něco přinesu,“ říká zlínský odchovanec, jenž odchází z české ligy se šesti podzimními góly na kontě.

Jak došlo k vašemu přestupu do Polska?

„Kontakt s klubem probíhal zhruba měsíc. Nepomohl tomu můj zdravotní stav. Byl jsem zraněný, nemohl jsem hrát. Chtěl jsem pomoct Zlínu k nějakým bodům, aby se jednání mohla otevřít. Poláci měli fakt vážný zájem, byli ochotní za mě i zaplatit. Když si vezmu, že je mi třiatřicet let a mám půl roku do konce smlouvy, beru to jako velkou věc. Chtěl jsem, aby za mě Zlín něco dostal. V tomto ohledu je to win-win situace.“

Prodloužení ve Zlíně nebylo ve hře?

„Ptal jsem se na to. Jenže doba není jednoduchá a rozpočet na příští sezonu nemusí být takový jako dosud. Nějací sponzoři vypadnou, bylo by to hodně nejisté. S majitelem (Zdeňkem Červenkou) i se Zdenou Grygerou (viceprezidentem FC Fastav) máme výborné vztahy. Domluvili jsme se tak, aby to bylo výhodné pro všechny strany. Tým si teď pomohl dvěma důležitými výhrami doma. Nálada v kabině je dobrá. Tipuju, že Zlín udělá bod na Spartě a pak tři doma s Plzní. Bude to boj až do konce. Tabulka je od šestého místa až dolů strašně vyrovnaná. I mužstva na spodku jsou kvalitní.“

Předpokládám, že zájem Termaliky o vaše služby vzešel od českých trenérů Radoslava Látala a Radima Kučery.

„Oslovili mě oni a hned potom jsem mluvil i s ředitelem klubu Arturem Platkem. Ten za mnou dokonce přijel, potkali jsme se osobně. I když jsem byl zraněný, zájem pořád trval. Toho si vážím. Samozřejmě vítám, že tam jsou čeští trenéři. Radoslav Látal si udělal v Polsku dobré jméno, je tam uznávaný. Měl výborné roky v Gliwicích. Budu pod ním trénovat poprvé. Vím, že je náročný, velká osobnost, internacionál. S Radimem Kučerou jsem měl vždycky lidsky dobré vztahy. Je to fér chlap. Doufám, že splním jejich očekávání a spolupráce bude příjemná.“

Kdy pomůžete týmu na hřišti?

„Ten zdravotní problém, co mám, je takový divný. Když je člověk zdravý, přeje si deset tisíc věcí. A když není fit, přeje si jen jednu. Zdraví je nejdůležitější. Dávám se dohromady. Ve Zlíně už jsem s týmem pomaličku v tréninku byl, ale nechci to přepálit, aby se to náhodou nevrátilo. Věřím, že na hřišti budu v horizontu několika málo týdnů. Možná už za týden, za dva. Oni o tom všem vědí, polští doktoři na mě budou dohlížet. Naprd je, že to, co jsem naběhal v přípravě, je trošku pryč. I ty herní věci. Je potřeba to zase všechno natrénovat.“

Jde o potíž s břišním svalem?

„Sečetlo se několik problémů. Bolest mě nepustila do sprintu. Už je to lepší, našla se nejspíš správná diagnóza. Nejsem bohužel v bundeslize nebo možná i v lepších českých klubech, kde je vyšetření hned k dispozici. Ve Zlíně je to s časem doktorů složitější. Dlouho se čekalo, než se zjistilo, o co přesně jde. Teď už by snad mělo být jasno.“

Zahraničí byl váš sen, co?

„Jo, chtěl jsem se někam podívat. Polskou ligu sleduju, šla hrozně nahoru. Jdu to s pokorou zkusit. Docela se těším. Nebude to žádné lážo plážo, ale tvrdá práce. Klub do mě vkládá určité naděje. Věří, že týmu něco přinesu. To mě může trošku svazovat, ale věřím, že své zkušenosti uplatním. Jsem rád, že je tam hodně Čechů i Slováci. Moje adaptace by mohla být o to rychlejší. Podepisujeme smlouvu na dva a půl roku. I s tím rizikem, že se může sestoupit.“

Zůstal byste i ve druhé lize?

„Na to sice nechci myslet, ale kdyby se to stalo, vím, že by klub hned chtěl zase postoupit zpátky. Má ambice, silnou majitelku. Líbí se mi plány, které mi nastínili. Chci hrát co nejdéle. Na sklonku kariéry bych se ještě chtěl vrátit do Zlína a ukončit to doma. Ale člověk míní a osud mění. Záleží hodně na zdraví.“

Na hrotu Termaliky nastupuje Bosňan Muris Mešanovič. Jaký na něj máte názor?

„V české lize předváděl velké věci. Je to výborný hráč a střelec. Možná přijde ještě jeden útočník. Myslím, že každý z nás bude typologicky trošku jiný.“