Jurečka vzal penaltu na sebe, pak mu zatrnulo: Moje pozice? Věc trenéra

Na konci podzimu neproměnil v Českých Budějovicích penaltu a i proto Slovácko nezískalo body. Přesto si Václav Jurečka (27) hodil v poslední minutě souboje s Mladou Boleslaví tým na záda a přenesl ho k triumfu 2:1. „Desítku“ utáhl k tyči, brankář Jan Šeda si sáhnul, ale míč ven z brány nevytlačil. „Chtělo to zachovat chladnou hlavu. Byl jsem přesvědčený, že se mi to podaří,“ popsal dvougólový střelec Svědíkovy party, jenž už zase vede tabulku střelců FORTUNA:LIGY se dvanácti zásahy.

Jak na vás působilo, že jste dlouho nemohli vstřelit gól? Vy, ani celý tým?

„Asi to bylo z přemíry snahy. Když nedáte nějaké šance, možná na vás padne nějaká deka. Pak je to o tom, abyste to prostřelili. To se teď podařilo. Snad nám to pomůže. Při prvním gólu jsem chtěl hlavně trefit branku. Věřím, že se odteď chytnu já i celé Slovácko a bude se nám líp dařit.“

Naposledy v Budějovicích jste penaltu zahodil. Proč jste na ni šel znovu?

„Vlasta Daníček zase nedal v poháru v Olomouci. Díval jsem se na něj, jestli mi to nechá. Regi (Cicilia) se taky ptal. Ale byl jsem přesvědčený, že se mi to podaří. Když jsem vstřelil první gól, zkrátka jsem si věřil. Nebyl jsem vystrašený. Chtěl jsem dát tvrdou střelu a utáhnout ji. Trošku mi zatrnulo, když si na ni gólman sáhl. Naštěstí to skončilo v brance.“

Celkově to byla šichta, co?

„Až do prvního gólu jsme měli herní převahu. Pak jsme udělali chybu v obraně a od té doby jsme hráli trošku panicky. Ke konci poločasu mi skvěle vytáhl šanci gólman Šeda. V poločase jsme si řekli, že musíme vytrvat a nakonec se nám to vyplatilo. Hodně nám pomohl první gól, po kterém jsme se psychicky chytli. Závěr už byl z naší strany dobrý. Trošku nám pomohlo i štěstí, které jsme v prvních třech zápasech neměli.“

Tušil jste, za co nařídil sudí Zelinka v nastaveném čase „desítku“?

„Vecheta zařval, že ho bránící hráč drží. Když šel pan Zelinka k videu, říkal jsem si, že to dobře dopadne. Tentokrát jsme měli i štěstí. Jsme rád, že už dorazila větší část fanoušků. Pomáhá mi to.“

Už nemáte tak pevnou pozici jako na podzim. Snášíte to dobře?

„Trenér míchá sestavou, protože moje výkony nebyly optimální. Je to jeho věc a otázka spíš na něj.“

Poznamenaly vás zimní události kolem prodloužení vaší smlouvy či odchodu jinam?

„Myslím, že ne. Řešilo se to hodně, ale já se soustředím na fotbal. Uvidíme, co přinese budoucnost.“

Michal Kadlec nastoupil se žlutomodrou páskou, tedy v barvách Ukrajiny. Podpořili jste ji tím ve válce s Ruskem?

„Vymýšleli jsme, jak ji podpořit. Soucítíme s Ukrajinou. Tohle je to nejmenší, co můžeme udělat.“