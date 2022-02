Almási jako trumf lovil unavené klokany: Naběhnout na ně byl plán

Gól proti Bohemians byl už 11. v aktuální ligové sezoně a jste za Václavem Jurečkou druhým nejlepším střelcem ligy. Navíc v první sezoně…

„Je to pěkné číslo a to ještě máme několik zápasů do konce. Takže určitě chci ještě několik gólů přidat a pomoct týmů. Nejhlavnější je zůstat zdravý a když se to povede, tak pak góly vždycky budou. To je hlavní.

Proti klokanům jste dal gól i minule. Byl jste o to motivovanější?

„To mám v hlavě každý zápas, že bych chtěl dál gól. Dneska jsem šel na hřiště s tím, že chci mužstvu pomoct, abychom dali aspoň ten jeden. Naštěstí se nám to pak po vystřídání podařilo.“

Vyhovovalo vám proti vysokým stoperům domácích, že jste šel na hřiště až jako střídající hráč? Rozhodlo to?

„I Klímič (Jiří Klíma) je velmi kvalitní útočník, takže když dá trenér šanci jemu, tak se na něj ani na trenéra vůbec nezlobím. S trenérem jsem se bavil před zápasem a byl jasný plán – když vběhnu do unavené obrany, tak se chci dostat do šancí. Buď já, nebo do nich dostat spoluhráče. To se proti Bohemians skvěle podařilo.“

Mluvil jste o tom trenérem už dřív, že začnete na lavičce?

„Ne, dozvěděl jsem se to před zápasem. Ale já neřeším, jestli jsem v základu, nebo nastoupím až v průběhu zápasu. Jsem rád za každou minutu a snažím se odvděčit za důvěru, kterou dostávám každý týden.“

Máte působivou sérii venkovních zápasů. Trenér říkal, že se to příliš neřeší, ale jak to vidí kabina?

„Jdeme zápas od zápasu. Teď máme skvěle rozehranou sezonu a jsme přesně tam, kde chceme být. Budeme a chceme bojovat o poháry.“