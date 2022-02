Klokanům vázne ofenziva. Hronkova červená? Podle trenéra hloupost

Další domácí ztráta. Bohemians se po porážce od Baníku 0:2 ponořili do boje o záchranu. Dlouho vyrovnaný zápas rozhodl Nemanja Kuzmanovič po hrubce Antonína Vaníčka. Navíc klokani dohrávali bez vyloučeného Petra Hronka. „Pak se tlak rozplynul a my jsme neměli šanci,“ litoval domácí trenér Luděk Klusáček.

Rozhodla hrubá chyba před prvním gólem. Dá se v tu chvíli nějak zareagovat? Něco říct danému hráči?

„To už je pozdě, protože už prohráváte. Zareagovali jsme střídáním, protože jsme chtěli utkání zvrátit. Ale ztratit míč v tomhle prostoru… Nemůžete z toho moc vytěžit, ale můžete hodně ztratit. A to byl tenhle případ.“

Na podzim byly problémy s defenzivou, teď naopak s útokem. A přibyla další zranění… Co s tím?

„Vypadli nám Tomáš Necid s Chramostou. Přidal se Honza Kovařík a mimo je i Martin Nový, teď navíc přibude trest pro Petra Hronka. Díky šílenému podzimu jsme pracovali na tom, abychom branky hlavně nedostávali. Myslím, že to se zlepšilo, i když jsme dnes dostali dvě. Ale sráží nás to dopředu. Většinou hrajeme na jednoho útočníka, takže musí být větší podpora ze zálohy. A to vázne.“

Jak jste viděl Hronkovu červenou kartu?

„Je to hloupost. Poškodí nás to i do dalších zápasů. V tomhle stavu nám Petr bude chybět. Takže je to nedisciplinovanost. Měli jsme připravené dvě střídání dalších dvou útočníků a vzhledem ke stavu jsme museli stáhnout Puškáče, který už toho měl dost. A tlak se rozplynul, tam jsme neměli šanci. Vyloučení jednoznačně narušilo snahu o vyrovnání.“

Co Petru Hronkovi řeknete?

„Jednoznačně tím poškodil mužstvo. Už jsem s ním mluvil v poločase, aby si dal pozor. A pak udělá takovouhle klukovinu. Ani to nebylo v žádném souboji. Prostě hloupost.“

Vnímáte i horší reakce z tribuny v Ďolíčku?

„Vnímám je už delší dobu, ta situace nevznikla dneškem. Jsme namočení do boje o záchranu a je jasné, že fanoušci jsou naštvaní a nespokojení. A s každým dalším neúspěšným výsledkem se to stupňuje.“

Proti Baníku se Bohemians navíc nedaří dlouhodobě…

„Hráli jsme doma a chtěli jsme hrát na vítězství. Ale bylo to remízové utkání a bod bychom asi brali, protože se nám nedařilo směrem dopředu. Na dlouhodobé statistiky se nedívám, protože každý zápas je vždycky specifický.“

Jak přizpůsobujete taktiku terénu v Ďolíčku?

„Hráči si musí vyhodnotit způsob hry, co na terénu platí. Je to o nějakém zjednodušení, ale hra nemůže sklouznout k bezhlavým nákopům. Nás víc než terén zlobila nervozita a nemotivovanost. Hlavně v prvním poločase jsme poztráceli spoustu balonů.“