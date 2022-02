Dvě rozdílné nuly: Macík bez zásahu sledoval, jak Grigar deptá Sigmu

Oba vychytali čisté konto, pro brankáře Olomouce Matúše Macíka šlo o pátou nulu v sezoně, pro teplického Tomáše Grigara o čtvrtou. To každého gólmana vždycky potěší. Cenný statistický zářez je však to jediné, co je v zápase pojilo. Zažili totiž absolutně odlišný duel.

Zatímco Macík nemusel pacifikovat jedinou teplickou střelu či šanci, Grigar domácí zdeptal.

„Olomouc byla lepší mančaft, měli jsme štěstí,“ pravil pokorně kapitán hostů.

Slušelo by se přitom říci, že ač byly situace Hanáků špatně řešeny, on byl tím, kdo perfektně vychytal Mojmíra Chytila, Pabla Gonzáleze či Kryštofa Daňka.

„Grigy nás zase podržel. Chytal výborně i na podzim, ale někdy jsme měli smůlu. Padaly nám tam třeba tečované nebo hloupé góly. Vždycky nás drží, patří mu za to velký dík,“ chválil nejzkušenějšího borce v teplickém kádru kouč Jiří Jarošík.

Olomouc - Teplice: Fantom Grigar! Zneškodnil další Chytilovu tutovku Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Ale jo, jsem spokojený,“ usmál se Grigar. „Bod odsud stoprocentně bereme. Za kluky i za sebe jsem rád, že jsme ošemetné utkání zvládli alespoň bojovností a nasazením. A že se Sigma momentálně v koncovce trápí? Máme na jaře třetí nulu, asi jsme se zlepšili v defenzivě.“

To platí – na rozdíl od ofenzivy – i pro Olomouc. Stopeři Václav Jemelka s Vítem Benešem jsou v poslední době bezchybní, přibyl jim však do obranného „trojzubce“ nový parťák. Do branky se vrátil uzdravený Matúš Macík.

„Chtěli jsme udělat změnu. Honzovi (Stejskalovi) jsme trošku vyčítali gól na Baníku, ale nebyla to jen otázka nespokojenosti. Máca tady byl na podzim jednička, Stejsky to za něj vzal výborně. Bodově však nejsme úspěšní, proto jsme do toho sáhli,“ vysvětloval trenér Václav Jílek.

Dvoumetrový Slovák působil jistě. Ve vzduchu, kde sbíral vysoké centry, což byla jeho jediná práce, i při rozehrávce. Něco sice uletělo, ale jinak se Macík konstruktivních pasů nebál. Výhodou je pořádný nákop, však z toho taky jednou málem vytěžil šanci Mojmír Chytil. Tak dlouhý míč nikdo nečekal.

„Viděl jsem náběh, tak jsem to vyzkoušel. Bylo to s větrem, skoro to vyšlo,“ popisoval chlapík, jenž měl zraněnou ruku a pak jej zbrzdil covid.

Olomouc - Teplice: Daněk Grigara nepřekonal. González z úhlu přestřelil

„Cítil jsem se velmi dobře, bylo to fajn. Těšil jsem se celý týden, dík patří i klukům. Všichni byli vzadu stoprocentní, pomáhali si navzájem,“ dodal.

Macíkovi pomohlo úterní přípravné utkání za béčko na půdě Ústí nad Orlicí (5:0). Po něm bylo definitivně jasno, že si zachytá i ve FORTUNA:LIZE a vystřídá hosta ze Slavie.

„To byl asi první impuls k návratu. Potřeboval jsem se rozchytat, protože přípravu jsem promarodil. A od soboty jsem už najisto věděl, že půjdu do brány,“ konstatoval. „Akorát nás trápí koncovka... Musíme na ni pracovat, protože hra byla dobrá. Objevovaly se tam nacvičené akce, ale neproměníme čtyři nebo pět tutovek. Škoda, pořád si však myslím, že máme na šesté místo.“