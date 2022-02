Tecl o konci půstu: Člověk nemá čas přemýšlet, jestli je to měsíc nebo dva

Také na fotbal dopadá hrůza na Ukrajině. Na Slavii dosti tvrdě, vždyť drží v kádru dva muže z válkou sužované země, Tarase Kačarabu s Maksymem Talovierovem. „Máme tady kluky, kterých se to přímo týká,“ přitaká útočník Stanislav Tecl, proti Hradci Králové kapitán červenobílých. Jako šéf pomohl k vysokému vítězství ve 23. kole první ligy dvěma brankami.

Tíží vás situace hodně?

„Samozřejmě je to strašně nepříjemné, máme tady ty dva kluky, ale i kdybychom je neměli... Jsem překvapený, jak se jednoduše v dnešní době může všechno obrátit. Je to strašné. Doufám, že to co nejdříve skončí.“

Asociace rozhodla, že by v baráži o světový šampionát Česko nenastoupilo proti Rusku. Co na to jako člen širšího kádru reprezentace říkáte?

„Je to správné. V této situaci by se měly využít všechno prostředky k upozornění na to, že je to špatně. I když je sport proti tomu, co se děje na Ukrajině, nepodstatný. Ale aspoň tak můžeme ukázat, že s tím nesouhlasíme.“

Dal jste dva góly, skóroval po dlouhé době. Nakopnou vás branky?

„Samozřejmě doufám, že mi pomůžou. Ale budu se opakovat: Když hraju a tým vyhrává, není podstatné, kdo dá gól.“

Přesto, nebylo to čekání až příliš dlouhé?

„Bylo, ale zase na druhou stranu jsem byl poměrně dlouho zraněný. Navíc zápasy jdou rychle po sobě, a tak člověk nemá čas přemýšlet, jestli je to měsíc, dva nebo tři. Proto jsem to bral normálně.“

Skóroval jste po chybách obou hradeckých brankářů. Byly to pro vás dárky?

„To by si měli zhodnotit trenéři Hradce. Nechci se k tomu vyjadřovat, nepřišlo by mi to fair. Taky by se mi nelíbilo, kdyby mě někdo ze soupeřů takhle osobně hodnotil.“

Vyhráli jste jednoznačně. Byl duel jednoduchý?

„Jsem spokojený, protože jsme čekali hodně těžký zápas. Všichni známe trenéra Koubka, víme, jak umí připravit svůj tým na soupeře. Hodně nám pomohl gól z první akce. Pak už jsme hráli dobře a zaslouženě vyhráli.“