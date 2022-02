Čvančara se střelecky odšpuntoval: Za gól jsem rád, ale je to od nás málo

Nevyšlo to v lize proti Plzni ani na evropské půdě v dvojzápasu s Partizanem. Na čtvrtý pokus už se ovšem Tomáš Čvančara dočkal a oslavil svou první branku v rudém dresu. A měla velkou váhu, nasměrovala totiž Spartu za povinným vítězstvím 2:0 nad Zlínem. „Ale bylo to od nás málo,“ prohlásil kriticky vytáhlý útočník.

Za Spartu jste se trefil poprvé v soutěžním utkání, navíc máte tři body. Převládá spokojenost?

„První poločas nebyl vůbec ideální. Nevytvořili jsme si žádnou stoprocentní šanci, jen náznaky. Prvních patnáct minut bylo dobrých, ale to je za mě málo. V kabině jsme si řekli, co je potřeba zlepšit, povedlo se nám pak hned dát gól. Za to jsem rád.“

Na jaře se vám to stalo opakovaně, že jste dobře začali, ale nedokázali toho gólově využít. A výkon šel následně dolů. Čím to je?

„To je hrozně složitá otázka. Nevytvoříme si ani výhodou pozici, která by mohla být gólová. Je to málo, musíme si to rozebrat. Snad jsme se výhrou odšpuntovali a v dalších zápasech na to navážeme.“

Sparta - Zlín: Brejk čtyři na dva zakončil Čvančara přesnou trefou, 1:0!

Střelecky jste se odšpuntoval i vy. Velká úleva?

„Upřímně jsem byl především rád, že jsme se prosadili hned zkraje druhého poločasu. Jsem tu nový a musím potvrzovat, že jsem tu právem. Gólu si samozřejmě cením, ale pořád je co zlepšovat.“

Na hrotu jste měl kooperovat s Adamem Hložkem, jak spolupráci hodnotíte?

„Neměli jsme moc prostoru, jak spolu spolupracovat. Soupeř hrál v bloku, takže jsme si museli pro balony seskakovat, a nebo si chodit do stran. Kdybychom hráli do otevřenější obrany, určitě by to pro nás bylo jednodušší,“

Po dlouhé době také mohlo být na stadionu víc diváků. Příjemná změna, že?

„Užil jsem si to, ale není čas na dlouhé radování. Musíme fanouškům vrátit to, že jsme jim teď nějakou dobu nedělali radost.“