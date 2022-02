LIGA NARUBY: Ukrajino, jsme s tebou! Český sport obstál, díky za to…

„Jsou chvíle, kdy není čas na srandičky, ale nikdy by neměly přijít okamžiky, kdy beznaděj převládne nad solidaritou,“ zazní v úvodu speciálního dílu Ligy naruby, který alespoň částečně shrnuje projevy podpory válkou zkoušené Ukrajině v českém fotbalovém prostředí – ale ne jen v něm. Slzy Tarase Kačaraby všem připomněly, jak těžké musí být koncentrovat se na sport, když ve vaší rodné zemi zuří zbytečný vojenský konflikt. Český sport ale obstál a poslal do světa svůj díl pozitivní žlutomodré energie. Díky za to!