Čekání na Höjera. Improvizace Sparty na levém beku trvá, jaké má možnosti?

Za standardní situace varianta číslo jedna. Musí ovšem zůstat zdravý. A to se nedaří, od letního příchodu z dánského Aarhusu naskočil jen do tří zápasů na celkových 241 minut. V závěru zimní přípravy si obnovil zranění nohy, teď je ale podle všeho na spadnutí návrat. Pro Spartu může být spásou.

Pro zranění vynechal prakticky celou zimní přípravu, s ohledem na personální nouzi ale naskočil hned do prvního jarního duelu v Českých Budějovicích. Utkání mu nevyšlo, navíc začal laborovat s dalšími zdravotními problémy. I proto další starty zatím nepřidal. Má v sobě dravost a buldočí povahu, zranění mu ale nepovolují rozlet.

Absolvent vyhlášené strahovské akademie. Upozornil na sebe ve čtvrtfinále MOL Cupu, kdy velice dobře zvládl derby na Slavii. Byť odehrál jen poločas, svým výkonem zaujal. Pak už ovšem dostal pouze jednu šanci, proti Partizanu navíc hrál na pozici pravého obránce. Do budoucna určitě varianta, nyní mu ale kouč Vrba evidentně tolik nevěří.