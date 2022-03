Bohemians hrozí ztráta posily: kvůli invazi slzy a riziko vyhoštění

Ukrajinec Dmytro Pidručnyj, který v roce 2019 vyhrál titul mistra světa, se zapojil do války proti Putinovi • Instagram

Za Rusko. Nacismus neprojde. Takový transparent vyvěsili fanoušci CSKA Moskva při zápase play off KHL. • Profimedia.cz

Past vedle pasti. Jakoby Bohemians nestačilo, že strmě padají ligovou tabulkou do barážových pozic a už tak těžce zkoušený trávník v Ďolíčku zapadá sněhem. Teď klokanům hrozí, že přijdou o dalšího hráče. Zimní posila Jevgenij Nazarov je totiž Rus, končí mu víza a nová zřejmě nedostane. Přitom s invazí nesouhlasí.

Na první pohled tvrdý chlap. Téměř dvoumetrový stoper nebo defenzivní záložník Jevgenij Nazarov je v kádru Bohemians pár týdnů. V lize si připsal první minuty v zelenobílém a mohl to být právě on, kdo nahradí Vladislava Ljovina na postu defenzivního záložníka a vyztuží nejhorší obranu ligy.

To by ale nesměla armáda jeho vlasti nevyprovokovaně posílat desetitisíce vojáků na území souseda a ostřelovat všechno, na co se dá zamířit, i civilisty a jaderná zařízení. Následná opatření se dotýkají i Rusů v Česku, včetně fotbalistů.

„V současné chvíli má zažádáno o víza nová, bohužel kvůli nutné administrativě a dokládání různých dokumentů z Ruska mu dosud nebyla přidělena. Vzhledem k situaci je velmi pravděpodobné, že k tomu nedojde ani na výjimku a Evgenii bude muset republiku opustit,“ říká k situaci ředitel Bohemians Darek Jakubowic po klubový web.

Mundial: Podpora i z Česka je úžasná, říká novinář. Co válka a ukrajinští sportovci?

Sám fotbalista prý situaci nese velmi těžce. V posledním zápase proti Baníku nebyl ani na lavičce a podle Bohemians invazi odmítá už proto, že pochází z oblasti jen několik kilometrů od rusko-ukrajinských hranic: „Je nám velmi líto, když musíme sledovat kohokoliv z Bohemky se slzami na krajíčku. Jako klub stojíme za hráčem a jeho rodinou,“ píší zelenobílí.

Pokud Nazarov nová víza nedostane, musel by opustit zemi. I to je vzhledem k současným omezením třeba v letecké dopravě velmi složité.

„Do posledního dne trvání současných víz s hráčem počítáme. Situace se může do té doby ještě změnit. Kdyby k tomu však nedošlo a on musel z ČR odejít, poskytne mu Bohemka veškerou pomoc. Není vyloučeno, že mu pomůžeme sehnat angažmá v zemích, kde by mohl hrát a není tam uzavřeno přestupní období,“ přemýšlí ředitel Darek Jakubowicz.

Podobné problémy mohou mít i další Rusové v českém sportu. Ve fotbalové lize působí ještě Vladislav Ljovin ve Slovácku, právě toho měl Nazarov v sestavě Bohemians nahradit. Dynamo České Budějovice zase na začátku ledna podepsalo mladého stopera Maksima Matvejeva.