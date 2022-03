Plzeň může počítat se Staňkem. V podstatě nechybuje, smeká kouč

Poslední zápas proti Pardubicím nedohrál, po ostré srážce musel střídat. Nicméně dnes si ve Zlíně (15.00) Jindřich Staněk stoupne do branky opět, což je pro Plzeň dobrá zpráva. Pětadvacetiletý hromotluk totiž Viktorii drží v boji o titul parádními zákroky. „Je to nejlepší brankář v lize,“ říká uznávaný trenér gólmanů Oldřich Pařízek.

Do toho souboje vlétl tak, jak je zvyklý. Tedy jako utržený vagon. Jindřich Staněk nejprve zneškodnil zakončení Nany Akosaha Bempaha – a pak i pardubického náhradníka samotného. Sám však taky zůstal po tvrdém karambolu ležet na zemi a nakonec musel po deseti minutách střídat. Byl grogy jako boxer po knockoutu.

„Vletí do všeho po hlavě, nemá strach. Prostě jde, líbí se mi jeho buldočí zarputilost,“ vysvětluje Oldřich Pařízek, bývalý gólman Žižkova, Antverp či Příbrami, že šlo v případě Staňka o běžnou záležitost. Gólman Viktorie má zkrátka pro strach uděláno.

A dnes bude v sestavě druhého týmu FORTUNA:LIGY na hřišti Zlína opět.

„Jindra Staněk s námi již od úterý trénuje, takže je na zápas připravený. Je to hráč, který vždy, kdy to je třeba, vytáhne skvělý zákrok, takže věříme, že je fit a až bude nutné, aby nás znovu podržel, tak to opět zvládne,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Pavel Horváth.

Ano, sparťanský odchovanec patří k základním článkům týmu, který zatím úspěšně nabourává pražským „S“ mistrovské plány. Podle datové společnosti Wyscout, která vyhodnocuje řadu statistických parametrů, je Staněk momentálně nejlepším brankářem soutěže. Až za ním jsou slávisté Aleš Mandous a Ondřej Kolář i sparťané Dominik Holec a Florin Nita.

„Staněk udělal velký výkonnostní vzestup, vidím u něj velký progres. Vyzařuje z něj klid a pohoda, má samozřejmě i štěstí, ale to přeje připraveným. V podstatě nechybuje a nadstandardními výkony drží Plzeň,“ míní Pařízek, který do minulého týdne pracoval jako trenér gólmanů v Mladé Boleslavi.

Urostlý blonďák přišel do Štruncových sadů před dvěma lety z Českých Budějovic na hostování s opcí, která byla uplatněna, ačkoli na jaře 2020 odchytal jediný zápas. A stejné to pak bylo i na podzim, přednost stále dostával zkušenější Aleš Hruška, kterého tehdejší trenér Adrian Guľa dobře znal ze společného angažmá na Žižkově.

Jasnou jedničku ze Staňka udělal po Guľově odvolání až nový kouč Michal Bílek. A Pařízek tomu dobře rozumí. „Staněk je mladší a hladový. Hruška je při všem respektu k němu v konečné fázi své ligové kariéry,“ vysvětluje.

Rozdíl v motivaci, nasazení a emocích obou gólmanů je vidět na první pohled. Zatímco šestatřicetiletý Hruška je rutinér a flegmatik, který se kolikrát ani nenamáhal učinit zákrok, o jedenáct let mladší Staněk je rapl, který intuitivně jde kolikrát do zdánlivě ztracené situace – a někdy z toho je úžasný moment. Jako třeba naposledy v nastaveném čase utkání v Českých Budějovicích, kdy hostům zachránil bleskovým přesunem k tyči těsnou výhru 1:0.

„Těží z toho, že chytá za Hejdou s Pernicou, tedy nejlepší stoperskou dvojicí v lize, ale on je za nimi ta závora,“ cítí Pařízek. „Taky na něj přijde období, kdy udělá chybu, ale nejlepší léta má ještě před sebou. Je vyrovnaný ve všech činnostech, soustředěný, prostě komplexní gólman. Pokud se ukáže v pohárové Evropě, má dveře k zahraničnímu angažmá otevřené.“

Do ciziny mu může navíc pomoci i reprezentace, v níž kryje záda Tomáši Vaclíkovi.

LIGOVÍ GÓLMANI TOP 3 V ČÍSLECH Aleš Mandous (Slavia) Jindřich Staněk (Plzeň) Dominik Holec (Sparta) střely proti na zápas 2,75 3,22 3,09 zákroky na zápas 2,19 2,66 2,42 chycené góly celkem 4,53 2,80 0,60 Zdroj: Wyscout

České Budějovice - Plzeň: Staněk fantasticky zasáhl proti Tolnově hlavičce, obrovský závar! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

České Budějovice - Plzeň: Van Burenovu skrytou střelu jistil Staněk