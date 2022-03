Cigareta s Ciprem a pak derby. Jak Sparta šokovala návratem Chovance

To bylo tak. Spartě chyběli tři stopeři, v obří personální krizi se uvažovalo, že by na plac vypustila zelenáče Antonína Plachého. V kabině se horké téma probíralo zleva zprava. Když do diskuze, aspoň to nyní po letech sám říká, vstoupil útočník Horst Siegl. „Hele, tréňo, vždyť tady stopera máme. A zrovna sedí vedle mě,“ nadhodil vyhlášený vtipálek před koučem Jozefem Jarabinským. Okem hodil po Chovancovi, který seděl v manažerském obleku hned vedle nich.

Sranda to nebyla. Žádný fórek. Legendární střelec to myslel smrtelně vážně. „Zbláznil ses,“ opáčil prý Chovanec, který se po podzimní části přesunul do funkcionářské role. Ani Jarabinskému se krizový plán nelíbil. „Moc se jim do toho nechtělo. Ani jednomu. Nakonec to ale probrali s prezidentem Petrem Machem, který dal návratu Pepy zelenou,“ loví ve vzpomínkách Siegl.

Vzápětí nastala druhá fáze. Projekt s Chovancovým návratem byl od začátku v kategorii „Přísně tajné“. Během zimy se sice s mužstvem párkrát objevil na hřišti, ale maximálně si strčil jen bago. Nic velkého, natož plnohodnotný trénink. Občas si zahrál na malé branky s partou kamarádů okolo Macha. „Podle mě s námi před derby ani jednou netrénoval,“ směje se Martin Frýdek, další pamětník sezony 1994/95.

Velká šaráda nastala v den zápasu. Koumáci ze Sparty připravili Slavii dokonalý šok. „Z autobusu jsme před zápasem vystoupili normálně v teplákách, Pepa v saku. S Františkem Ciprem, tehdejším sportovním ředitelem Slavie, si dali cigáro. Pokecali, jako by se nic nedělo. Nešel ani na klasickou rozcvičku před utkáním. S klukama ze Slávky jsme se pak potkali v tunelu. Doteď si vybavuju jejich nechápavé výrazy. To si děláte prdel, říkali,“ chechtá se Horst Siegl.

Chovanec zvládl zápas slušně. Byť měl občas menší problémy zachytávat náběhy soupeře, hlavně vycházející hvězdy Vladimíra Šmicra, Sparta nakonec uhrála derby s nulou vzadu. „Pepa byl trochu pomalejší, o něco horší než ve svých nejlepších časech, ale kopací techniku a přehled neztratil. Odehrál to suprově, vše vyšlo přímo geniálně. V poslední minutě dal Méďa krásnou haluz a my slavně vyhráli,“ líčí nezapomenutelný moment Siegl.

Chovanec nakonec dohrál zbytek sezony. Až pak se definitivně přesunul na druhý břeh. „Byl to pro něj krásný konec kariéry. Dohnali jsme ztrátu a brali další titul. Pro celou Spartu to bylo úžasné jaro, které jsme nastartovali právě v derby. I díky Pepovi,“ říká Frýdek.

Sparta od zlomového derby vyhrála devět zápasů v řadě, v předposledním kole se definitivně trhla nesmiřitelnému rivalovi a Chovanec oslavil svůj osmý titul na Letné. V následující sezoně nahradil na lavičce Sparty odvolaného Vlastimila Petrželu, v dalším ročníku pak přivedl svůj osudový klub k titulu.

Sezona 1994/95

21. kolo: Slavia–Sparta 0:1

Branka: 90. Nedvěd. ŽK: Suchopárek, Krištofík, Bejbl – J. Novotný, Frýdek. ČK: 68. Suchopárek. Rozhodčí: Draštík – Brabec, Amler. Diváci: 13456. Poločas: 0:0.

SLAVIA: Stejskal – Pěnička, Suchopárek, P. Novotný – Krištofík, Lerch, Bejbl, Berger, Šmejkal – Šmicer (61. Hogen), Knoflíček (83. Štajner). Trenér: Beránek.

SPARTA: Kouba – Horňák, Chovanec, J. Novotný – Mistr (75. Koller), Budka (80. Svoboda), Frýdek, Nedvěd, Vonášek – Lokvenc, Siegl. Trenér: Jarabinský.

