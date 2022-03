Palčivá jména Sparty: Nita má být v brance, Dočkal jen na část derby

V neděli večer pojedou do Edenu na těžkou zkoušku. Sparťanští fotbalisté v ožehavém derby potřebují uspět, aby drželi krok s největšími konkurenty. Zvlášť, když Viktoria Plzeň v poslední době neustále vyhrává. Co Vrbův soubor potřebuje vyladit do souboje se Slavií? Experti Sportu hodnotí tři jména, která rezonují v souvislosti s letenskou sestavou.

Florin Nita Že nechytá, je ztráta Nevím, zda se něco uvnitř klubu nestalo po tom prohlášení Florina Nity, ale vidím výkonnost a myslím si, že Sparta ztrácí tím, když Nita nehraje. V zápasech pochytá, co má, a ještě přidá spoustu důležitých zákroků navíc. Díky tomu by mohl být jistotou pro mladé fotbalisty, kteří hrají před ním. Za mě je to nadstandardní brankář na české i mezinárodní úrovni, který by měl být v brance, a ne na lavičce. MIROSLAV JIRKAL, dlouholetý trenér

Bořek Dočkal Platný na část zápasu Do základu rozhodně ne, přikláním se k variantě, že bude střídajícím hráčem. Jeho výbušnost, soubojová odolnost a schopnost udržet výkonnost od první minuty do konce už není ideální. Tím ho ale nezatracuji. Takhle kreativních hráčů, jako je on, v Česku moc není. Skvěle vidí hru a má vynikající pravačku. Jen už je Spartě platný pouze v určitých úsecích zápasu. MIROSLAV JIRKAL, dlouholetý trenér