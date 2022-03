Na gól čekal přes dva roky. Mikula zařídil Liberci bod: Ožrat se nemůžu

Na ligovou branku čekal přes dva roky. Liberecký obránce Jan Mikula (30) se naposledy trefil v říjnu 2019, v Ostravě udeřil znovu. Ve 24. kole FORTUNA:LIGY vyrovnával na konečných 1:1, dal pátý gól kariéry. „Konečně,“ usmíval se. „Naposledy jsem se trefil proti Jablonci, to u nás hrál ještě Roman Potočný. Pak jsem říkal, že když dám další gól, tak se ožeru. Nemůžu, hrajeme ve středu, tak to nechám po sezoně.“

Jak jste vyrovnávací branku viděl?

„Míč šel doprava, Fryďas (Frýdek) to měl na pravé noze, zasekl si a to mi dalo šanci doběhnout do vápna. Poslal krásný balon po malém vápně. Rambo (Rabušic) a Tuptič (Tupta) tam byli, bylo nás tam dost. Přišlo to až ke mně, na dlouhou nohu jsem udeřil. A proklouzlo to.“

Co bylo klíčové?

„Právě to, že nás bylo ve vápně hodně, to je pak pro obránce těžké. Kluci šli dobře do náběhu a vyšlo to. Já neměl moc čas přemýšlet. Udeřil jsem a naštěstí to propadlo.“

Jak vám zní, když vás ohlásí za střelce?

(usměje se) „Je to skoro po třech letech, co jsem dal gól. A udělali jsme z toho bod, takže i k něčemu byl. Byla to práce celého týmu, jsem rád, že jsem pomohl.“

Baník - Liberec: Mikula srdnatě zavřel tyč a prostřelil Laštůvku! 1:1

Navíc jste překonal zkušeného Jana Laštůvku, který se blýskl hned několika skvělými zákroky...

„Právě, on má takové zákroky proti nám vždycky! Drží je. Je znát, že už nějakou dobu chytá, něco fakt umí. Není lehké dát mu góla.“

Není pro vás remíza málo? Nezasloužili byste víc za druhý poločas, ve kterém jste byli lepší?

„Když se to vezme komplet, tak nás Baník zatlačil prvních patnáct minut, ale od jeho gólu se to vyrovnalo. Pak jsme byli i lepší a navázali jsme na to ve druhém poločase. Měli jsme víc ze hry, i šance. Z Baníku si bod každý neodveze, jsme rádi i za vyrovnání.“

Po dlouhé době byli v ochozech fanoušci, jak se vám v kulise hrálo?

„Do Ostravy se nejezdí lehce, mají tady fantastický diváky. My se teď na ně těšili. Fotbal bez fanoušků a s fanoušky je znát, je to jiné. My tady své fanoušky taky měli a slyšeli jsme je, snažili se, takže paráda.“

SESTŘIH: Baník - Liberec 1:1. Slovan srovnal v závěru, Kozel při návratu bere bod