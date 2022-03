Galantní kat Zlína. Beauguel bývalý klub nešetří, chválil ho i kouč soupeře

Když čtvrthodiny před koncem Jean-David Beauguel střídal, hlavní tribuna mu tleskala. Francouzského útočníka si fanoušci ke konci jeho působení ve Fastavu zamilovali a teď sledují, jak jejich tým kosí. Pokaždé když byl proti bývalému klubu v základu, skóroval. V sobotu už popáté! Ve vápně si našel Kašovu hlavičku, odraženou od břevna, a dlouhou nohou pohotově napálil balon do sítě. „Bogy si to krásně našel, tohle má,“ pokrčil rameny domácí kouč Jan Jelínek po prohře 1:2.

Během angažmá v Plzni odehrál Jean-David Beauguel proti Zlínu šest zápasů. Čtyřikrát od první minuty, ve všech případech dal gól a Viktoria vždy vyhrála. Dvakrát naskočil na poslední minuty. Unikátní série pokračuje, devětadvacetiletý kanonýr se prosadil i v sobotu na Letné. I když absolvoval jen pár bitev, je nejlepším střelcem vzájemných soubojů. Své nedávné parťáky vůbec nešetří. „Bogy je veliký, bránit ho v šestnáctce je strašně těžké,“ podotkl trenér Jan Jelínek.

Vzpomínáte si na říjnový duel ve Štruncových sadech? Beauguel se trefil hned v 6. minutě a když spěl duel k překvapivé remíze 1:1, rozsekl ho vítěznou trefou šest minut před koncem. Nemilosrdně se choval ke Zlínu i loni na jaře, kdy mu dal gól při výhře 2:0. O víkendu udeřil opět a pak ještě kamarádsky přenechal penaltu konkurentovi Tomáši Chorému. Umožnil mu tak stylově oslavit narození druhé dcery Lindy. „Patří mu velký dík,“ vzkázal čerstvě dvojnásobný otec Chorý.

Zlín - Plzeň: Chorý s přehledem proměnil penaltu, Viktoria otočila na 2:1!

Jeho francouzský kolega útočí na korunu krále střelců. „Desítky“ má v Plzni pod palcem a proměňuje je s jistotou. Když je na hřišti a zrovna mu nevalí z hlavy krev jako minule proti Pardubicím, míč si automaticky bere. Tentokrát dal galantně přednost Chorému. Dobře věděl, že prožívá v osobním životě speciální chvíle. Chtěl mu dopřát ještě víc radosti a potlačil své ego. Toho si střídající obr cenil. „Mezi útočníky je vždycky rivalita, ale on teď ukázal, že přátelství je přednější než góly,“ zdůraznil Chorý, jenž ránou doprostřed navedl Viktorii na vítěznou stezku. „Choras kope penalty velmi dobře. Věřil jsem, že promění,“ reagoval trenér Michal Bílek.

Nasazení druhého habána po nepovedeném prvním poločase se kouči znovu vyplatilo. „Je hrozně nepříjemné, když tam mají takové dva bijce. A oni ještě umí i s balonem,“ upozornil zlínský záložník Robert Hrubý. „Na tu variantu se dvěma hroty jsme se samozřejmě připravovali. Musím říct, že jsme to odehráli dobře. Do ničeho jsme je nepustili. Bylo to taky tím, že dali brzy na 2:1 a pak už se to snažili hlídat. Dopředu se moc nepouštěli,“ dodal.

Přesto právě oba útočníci zařídili další těsný triumf Plzně. „Po třiceti minutách, kdy to z naší strany nebylo dobrý, jsme přemýšleli, jak do toho zasáhnout. I když jsme na konci půle vyrovnali na 1:1, tu změnu jsme chtěli udělat. Věděli jsme, že pokud si domácí vytvoří tlak, bude tam chodit hodně dlouhých balonů a budou standardky. Navíc jsme chtěli vepředu víc podržet balon. Několikrát se to vyplatilo,“ objasnil Bílek stažení středního záložníka Aleše Čermáka a sázce na dvě věže. Úspěšné.

Právě Beauguel v kritických chvílích pomohl týmu i ve vlastní šestnáctce, kdy vyhrával vzdušné souboje a odvracel balony ven z nebezpečného prostoru. Na Zlín to zkrátka umí. „Plzeň hraje o špici, má i štěstí. Možná se dotáhne až k titulu,“ nevyloučil trenér poražených Jelínek.

Beauguel za Plzeň proti Zlínu

Zápasy: 6 Góly: 5 V základu: 4x Střídal: 2x Bilance: 4-1-1

SESTŘIH: Zlín - Plzeň 1:2. Vítězný obrat Viktorie dokonal z penalty Chorý

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13. Kaša (vl.) Hosté: 39. Beauguel, 50. Chorý Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Procházka (C), Matejov – Conde, R. Hrubý (87. J. Kolář) – Y. Dramé (85. Hrdlička), Janetzký (84. Hellebrand), Hloušek (85. Chwaszcz) – V. Vukadinović (87. Fillo). Hosté: Staněk – Libor Holík, Kaša, Hejda (C), M. Havel – Bucha (90+2. Káčer), Kalvach – J. Sýkora, Čermák (46. Chorý), Mosquera (84. Pernica) – Beauguel (76. P. Šulc). Náhradníci Domácí: Šiška, Simerský, Kolář, Fillo, Hellebrand, Hrdlička, Chwaszcz Hosté: Hruška, Řezník, Pernica, Káčer, Šulc, Chorý, Trusa Karty Domácí: R. Hrubý, Conde, Vraštil Hosté: Kalvach, Chorý, Káčer Rozhodčí Černý – Caletka, Hájek Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3312 diváků