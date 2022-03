Fendrich se po Slavii (ne)vykoupil. Zářil, ale v Jablonci přišel zkrat

I kapitán Adam Vlkanova se na něj obořil, rozhazoval směrem k Vilému Fendrichovi rukama. Nechápal, proč se brankář vydal těsně před koncem riskantně pro centr až na velké vápno. Míč sice vyrazil, ale nepříliš daleko a Dávis Ikaunikes ho šikovně i pohotově poslal do odkryté brány. Hradec Králové proto v Jablonci bral ve 24. kole fotbalové ligy pouze plichtu 1:1.

„Zažívám pocity ne úplného uspokojení. Bylo to strašně blízko. Jsme remízovým králem soutěže. Ale nepustili jsme Jablonec k nám, to je velký bonus,“ pronesl Miroslav Koubek, trenér Hradce. Jeho tým drží před soupeřem náskok šesti bodů, před barážovými figurami ještě o jeden víc.

Jenže v Jablonci prostě mohl brát víc. Především díky Fendrichovi pádil za třemi body. Brankář zářil, i když nešel do utkání v dobrém rozmaru. Před týdnem doslova zkolaboval v souboji se Slavií. Byl střídán za stavu 0:3, protože dvakrát velmi výrazně chyboval.

Jablonec – Hradec Králové: Další střetnutí Fendricha a Silného

„Psychicky jsem nebyl nalomený. S trenéry jsme si to vyříkali. Věřím, že když člověk maká, tak se mu to vrátí. A mně se to vrátilo zákroky v prvním poločase,“ vykládal brankář. „Už jsem ve věku, kdy jsem splachovací typ. Hodím to za hlavu a jedu dál,“ doplnil jedenatřicetiletý fotbalista.

Na severu nezačal nejlépe, první centr mu vypadl. Ale pak rozjel seriál perfektních zákroků. Nejprve se dvakrát poměřil s domácím forvardem Janem Silným, především první „save“ byl brilantní. Další podobný předvedl těsně před přestávkou, kdy z horního rohu vytlačil střelu Miloše Kratochvíla.

Ve druhé půli se navíc hosté dostali do vedení, hlavou se prosadil Filip Kubala. Fendrich dál tým držel, zvládl například těžké pozice po střele i úniku mladíka Michala Černáka. Nakonec však zaváhal. Jeho chybu využil Dávis Ikanieks a připomněl doby, kdy byl v dresu Jihlavy uznávaným střelcem.

„Nevyčítám Vildovi rozhodnutí jít z brány, spíš to technické provedení,“ glosoval Koubek, sám bývalý brankář. „Asi jsem tam neměl chodit. Všechny ostatní situace jsme uskákali. A nebo jsem měl míč chytit,“ přikývl Fendrich.

Pro Jablonec byla jeho minela záchrana. V boji o udržení se pořád motá, byť herně se na jaře rozhodně zvedl. „Z pohledu, že jsme ještě v 89. minutě prohrávali, bod nakonec bereme,“ ulevil si kouč. Severočechům nahrávají i další výsledky. Padly Teplice, Karviná i Pardubice.

Další možnost ulétnou z nebezpečného pásma dostane klub majitele Miroslava Pelty ve středu, kdy přijede k dohrávce Sparta. Mančaft se však bude muset stejně jako proti Hradci obejít bez zraněného křídelníka Václava Pilaře, na jaře nejlepšího muže sestavy.

SESTŘIH: Jablonec – Hradec Králové 1:1. Desátá remíza v sezoně, kuriózní trefa Ikauniekse

Jablonec – Hradec Králové: Miloš Kratochvíl pálil z hranice šestnáctky, parádní Fenrdrichův zákrok

Gól po čtyřech letech

Když kopal za Jihlavu, dal v sezoně 2017/18 deset branek. Proto přišel posun výše, do Jablonce, Mladé Boleslavi, Zlína. Jenže útočník Dávis Ikaunieks se i kvůli zdravotním potížím zasekl. Branka proti Hradci byla jeho první po čtyřech letech. „Byl jsem sice zraněný, ale už to bylo moc dlouho,“ usmál se Lotyš, jenž přišel do Jablonce v zimě. „Na začátku nevypadal dobře, teď jde nahoru,“ řekl trenér Petr Rada.