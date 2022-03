Hoftych měl radost z první výhry v Boleslavi. Zmínil i jednu raritu

Před týdnem prohrál v premiéře na Slovácku, ale druhý pokus mu už vyšel. Trenér Pavel Hoftych si vychutnal první výhru s Mladou Boleslaví, která porazila poslední Karvinou 1:0. Výsledek partie ve studeném městě automobilů zkresloval, Hoftychovi chlapci měli tutovek na několik utkání. „Tomuhle zápasu by odpovídalo spíš skóre 3:0,“ uznal boleslavský kouč. Mimochodem, jeho tým si připsal první jarní nulu a šest kol před koncem základní části se posunul na průběžné šesté místo.

Co vám po první výhře s Boleslaví běželo hlavou?

„Měl jsem radost z vítězství i z toho, že jsme byli od začátku aktivnější. Snažili jsme se rychle chodit za obranu a je škoda, že jsme nepřidali druhý nebo třetí gól. Pokud se vám to nepovede, jste nervózní až do konce.“

To byl i váš případ?

„Viděl jsem několik zápasů Karviné – a její soupeři si moc šancí nevytvořili. My ale ano. Hráči byli hladoví a měli chuť, jen z toho byl pouze jeden gól. Daleko víc by tomu odpovídalo spíš 3:0.“

K těsné výhře přispěla i neproměněná penalta. Ewerton ji napoprvé zvládl, ale po předčasném vběhnutí jeho spoluhráče do šestnáctky se musela opakovat – a míč se otřel o tyč. Byl jste zklamaný?

„Že při proměněné penaltě vběhne spoluhráč do vápna? To je vážně rarita. Na druhou stranu je příjemné, že jsme po dlouhé době udrželi nulu. Důležitým zákrokem k ní přispěl brankář Šeda, když jednu nepříjemnou hlavičku vytěsnil na tyč. Právě na obranné fázi dost pracujeme: tým má potenciál směrem dopředu, ale věděli jsme, že se musíme odrazit od bezpečnosti v defenzivě.“

Jaké zatím máte pocity z boleslavské štace?

„Příjemné. Optimální načasování by pro mě bylo převzít tým od léta, ale byl jsem oslovený a šel jsem do toho. V zimě odešel útočník Fila a veterán Škoda je zraněný, takže směrem do útočné fáze jsme museli řešit trable, ale taky je tu skvělé zázemí a tým má na to, abychom šli výš.“

Výš než na nynější šesté místo, které by po základní části znamenalo postup do skupiny o titul?

„Je fajn, že jsme v tabulce trochu odskočili, ale pořád se díváme hlavně pod sebe. Liga je uprostřed hodně vyrovnaná a nechceme spadnout do spodní skupiny, která bude hrát o záchranu.“

Mladá Boleslav - Karviná: Douděra doklepl za Bajzu a domácí jdou do vedení, 1:0