Hovorka je zpátky: Tak jsem si to představoval. Tempo bylo šílený

Zhruba třináct měsíců to trvalo. Na konci loňského ledna nastoupil David Hovorka naposledy, po vážném zranění kolene se vrátil v nedělním derby… Ve vítězném, před plným Edenem. „Takhle nějak jsem si to představoval,“ říkal šťastný obránce.

Když se to takhle vyskládá za sebe: po třinácti měsících konečně soutěžní utkání, hned derby, výhra, plný Eden… Jak se cítíte?

„Je to skvělý pocit. Takhle nějak jsem si to představoval. Ale sám jsem se musel vracet do reality, přece jenom po třinácti měsících hrát není úplně jednoduché. Musím poděkovat klukům, že mi pomohli, i klubu, který mi dal čas na regeneraci, zprostředkoval mi operaci v Německu. Chci poděkovat prostě všem, kteří mi pomohli.“

Jak probíhalo rozhodování o tom, že nastoupíte?

„Celkově to vyplynulo i z toho harmonogramu, který jsem měl kvůli rekonvalescenci. S klukama jsem už byl v kabině, postupně jsem se zapojoval do tréninku, byl jsem víc a víc v tom drilu, pak jsme se bavili s trenérem a já mu řekl, že jo, že do toho jdu. A takhle to vyšlo.“

Hned s nulou, Sparta měla jen dvě střely na bránu, jste spokojený s výkonem obrany?

„Rozhodně. První je vždycky vítězství, to je jasný, a to že jsme vzadu udrželi nulu, to je jenom dobře i pro naši psychiku. Jsme za to rádi.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Bylo na hřišti něco, co pro vás bylo složité? Třeba komunikace s novými spoluhráči, kteří přišli během doby, kdy jste se léčil…

„No popravdě, jak jsem do toho naskočil, tak to tempo bylo šílený. Přece jenom po té pauze… Kolem třicáté minuty jsem se trošku trápil, najednou to na mě všechno naběhlo, ale přečkal jsem to. Naštěstí jsme dali gól do kabiny, vydrželi jsme a ve druhém poločase jsem se rozběhal a už to bylo dobrý.“

Pomohli fanoušci, kterých bylo po dlouhé době přes devatenáct tisíc?

„Skvělý. Už nástup do zápasu pro mě byl vítězství, zase jsem si prožil nějaké věci… Nechci říkat, že je to vrchol, naopak to beru jako nový začátek. Zápas byl skvělý až do konce, chci poděkovat klukům, co mi pomohli na hřišti i mimo.“

V tabulce jste Spartě odskočili na deset bodů, byť má soupeř zápas k dobru, bude to už v boji o titul jen o vás a Viktorii Plzeň?

„Já to mám vždycky tak, že se chci koncentrovat hlavně na sebe. Mám radost z toho, co se povedlo, pak je nový den a valíme dál.“