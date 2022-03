INSIDER: Marciniak je vzor, chválí Brabec. Cizí sudí v lize ale NE

Trenér fotbalové Sparty Pavel Vrba ještě úplně nevyhlásil kapitulaci, ale po porážce 0:2 v derby se vyjádřil vcelku jasně: nemyslí si, že by si dva největší konkurenti v tabulce nechali vyfouknout pohár pro mistra. A stejně to vidí Erich Brabec, bývalý stoper obou pražských „S“. „O titulu se rozhodne jen mezi Slavií a Plzní,“ říká host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER. V něm popisuje, ve kterých aspektech je vítěz vypjatého zápasu napřed před svým rivalem – ať už v aktuální fázi sezony, nebo dlouhodobě.

Vymění jedničku v bráně, pošle do boje stopera, který chyběl v zápase dlouhých třináct měsíců a není s parťáky vedle sebe sehraný – a stejně to Slavii funguje tak, že vyhraje nad Spartou 2:0. Jak je to možné? „Hráči jsou ztotožnění se svou rolí, vědí, co mají dělat,“ upozorňuje Brabec, jenž díky pozvání Slavie pro legendy obou týmů sledoval utkání přímo na tribuně v Edenu.

Za příklad dává jednu z hvězd vypjatého zápasu – krajního obránce Davida Juráska, jenž ještě před rokem hrál druhou ligu za Prostějov. Právě ve správném výběru hráčů prý Sparta výrazně zaostává a je to důležitý aspekt jejích potíží. „Dlouhodobě se potýká s problémem skautingu. Tam je cesta k tomu, jak by se mohla posunout,“ míní trenér, který naposledy působil jako asistent v Bohemians.

Jako někdejšího výtečného stopera ho pochopitelně musel zaujmout skvělý comeback Davida Hovorky, jehož start v derby server iSport.cz předpověděl. „Klobouk dolů!“ neskrblí chválou Brabec. „Byl klíčovou personou. Zachoval klid v rozehrávce, z každého vyhraného souboje bylo vidět: Já jsem Hovorka. Jsem zpátky!“

Jednou z hlavních postav derby byl sudí Szymon Marciniak, který dorazil i s dalšími krajany v úloze (video)rozhodčích z Polska. A zaujal kromě jiného tým, jak si udržel respekt. Důrazně třeba rukama odstrčil sparťanského záložníka Ladislava Krejčího mladšího. „Nemám s tím problém,“ říká k „zákroku“ Brabec. „Byla to pozitivní změna, zvládl derby s grácií,“ chválí. Přesto obecně nesouhlasí s tím, aby na zápasy české ligy jezdili arbitři ze zahraničí. „Marciniak může být vzorem českých rozhodčích. Aby se ale zlepšili, musí takové zápasy pískat sami,“ míní Brabec.

LIGOVÝ INSIDER Ericha Brabce

Bylo poslední derby fotbalovější než ta předchozí?

Co ubíjí sparťanskou hru a v čem chybují letenští stopeři?

Je toho na Adama Hložka moc a jakou školu dostal Tomáš Čvančara?

AKCE KOLA : Co bylo zvláštní na 11. gólu Ondřeje Lingra?

: Co bylo zvláštní na 11. gólu Ondřeje Lingra? Čím to, že se tak prosazuje a z čeho nemá strach?

Proč nastoupil brankář Ondřej Kolář?

ZOOM : Jak derby zvládl polský sudí Szymon Marciniak a nebyl moc „kontaktní“?

: Jak derby zvládl polský sudí Szymon Marciniak a nebyl moc „kontaktní“? Proč je bývalý stoper pražských „S“ proti zahraničním arbitrům ve F:L?

HLÁŠKY KOLA : Jak zkrotit plzeňskou „vysokou zvěř“?

: Jak zkrotit plzeňskou „vysokou zvěř“? O čem svědčí to, že Jean-David Beauguel přenechal penaltu Tomáši Chorému?