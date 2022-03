INSIDER: Problém Sparty je skauting, říká Brabec. Smekl před Hovorkou

Trenér fotbalové Sparty Pavel Vrba ještě úplně nevyhlásil kapitulaci, ale po porážce 0:2 v derby se vyjádřil vcelku jasně: nemyslí si, že by si dva největší konkurenti v tabulce nechali vyfouknout pohár pro mistra. A stejně to vidí Erich Brabec, bývalý stoper obou pražských „S“. „O titulu se rozhodne jen mezi Slavií a Plzní,“ říká host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER. V něm popisuje, ve kterých aspektech je vítěz vypjatého zápasu napřed před svým rivalem – ať už v aktuální fázi sezony, nebo dlouhodobě.

Vymění jedničku v bráně, pošle do boje stopera, který chyběl v zápase dlouhých třináct měsíců a není s parťáky vedle sebe sehraný – a stejně to Slavii funguje tak, že vyhraje nad Spartou 2:0. Jak je to možné? „Hráči jsou ztotožnění se svou rolí, vědí, co mají dělat,“ upozorňuje Brabec, jenž díky pozvání Slavie pro legendy obou týmů sledoval utkání přímo na tribuně v Edenu.

Za příklad dává jednu z hvězd vypjatého zápasu – krajního obránce Davida Juráska, jenž ještě před rokem hrál druhou ligu za Prostějov. Právě ve správném výběru hráčů prý Sparta výrazně zaostává a je to důležitý aspekt jejích potíží. „Dlouhodobě se potýká s problémem skautingu. Tam je cesta k tomu, jak by se mohla posunout,“ míní trenér, který naposledy působil jako asistent v Bohemians.

Jako někdejšího výtečného stopera ho pochopitelně musel zaujmout skvělý comeback Davida Hovorky, jehož start v derby server iSport.cz předpověděl. „Klobouk dolů!“ neskrblí chválou Brabec. „Byl klíčovou personou. Zachoval klid v rozehrávce, z každého vyhraného souboje bylo vidět: Já jsem Hovorka. Jsem zpátky!“

LIGOVÝ INSIDER Ericha Brabce

Bylo poslední derby fotbalovější než ta předchozí?

Co ubíjí sparťanskou hru a v čem chybují letenští stopeři?

Je toho na Adama Hložka moc a jakou školu dostal Tomáš Čvančara?

AKCE KOLA : Co bylo zvláštní na 11. gólu Ondřeje Lingra?

: Co bylo zvláštní na 11. gólu Ondřeje Lingra? Čím to, že se tak prosazuje a z čeho nemá strach?

Proč nastoupil brankář Ondřej Kolář?

ZOOM : Jak derby zvládl polský sudí Szymon Marciniak a nebyl moc „kontaktní“?

: Jak derby zvládl polský sudí Szymon Marciniak a nebyl moc „kontaktní“? Proč je bývalý stoper pražských „S“ proti zahraničním arbitrům ve F:L?

HLÁŠKY KOLA : Jak zkrotit plzeňskou „vysokou zvěř“?

: Jak zkrotit plzeňskou „vysokou zvěř“? O čem svědčí to, že Jean-David Beauguel přenechal penaltu Tomáši Chorému?