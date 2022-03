Němeček se opřel do fandů „S“: De*ilové! Za oheň doživotní zákaz

Burcování, emoce, napětí… To vše do sportu patří, jde-li o zápasy velkých rivalů, jakým bezpochyby je i derby pražských „S“, vše dosahuje ještě vyšších hodnot. V nedělním ligovém šlágru, který ovládli slávisté 2:0, však došlo i na momenty, které valná část veřejnosti odsoudila. I vzhledem k aktuálnímu dění na Ukrajině se řešil transparent domácích příznivců urážející Spartu. Ale ani fanoušci rudých se nechovali jako miliusové. V jejich sektoru pro změnu vzplály sedačky, kvůli čemuž se dlouhou dobu nehrálo. I to bylo tématem v pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport, kde se řeči chopil i bývalý hráč Sparty Václav Němeček.

Ukrajinu napadlo Rusko. Bojuje se tam o holé životy. Lidé prchají z domovů. V dobročinných sbírkách se na podporu Ukrajinců vybírají miliony. I během derby Slavia – Sparta lidé poslali přes čtyři miliony korun. Pak tu ale byla znovu i odvrácená tvář souboje odvěkých rivalů.

Tribuna Sever, kam chodí skalní fanoušci Slavie, se vytasila s obřím choreem, na němž byl vyobrazen Josef Švejk se slovy: Poslušně hlásím smrt Spartě! „Rozhodčí s tímto nemůže nic dělat. Je to kultura toho sportu. Mně by se líbilo, kdyby se to změnilo a nebylo to,“ konstatoval v pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport šéf sudích Radek Příhoda.

„Absolutně s něčím takovým nesouhlasím. Pro mě transparent smrt komukoliv prostě nepatří. Že to vymyslí parta de*ilů, to asi vymyslí. Pak druhá parta de*ilů odpovídá ju*e Slavie. Jestli si na tohle budeme zvykat a říkat, že je to super a že se jen škádlí, tak je něco špatně,“ zdůraznil bývalý reprezentant Václav Němeček.

„Nejvíc mi na tom ale vadí, že o choreu většinou vědí domácí pořadatelé. Vedení ví, co se připravuje a co na něm bude. Vlastně s tím vyjadřují souhlas, což je pro mě neakceptovatelné. Jestli támhle někde dva pitomci z dvaceti tisíc diváků házejí banány na černocha a je za to zavřený stadion a tady je vyzýváno k smrti nějaké skupiny obyvatel, a neděje se nic, tak to jsme jako kde? To je úplná blbost,“ doplnil Němeček.

Ve sparťanském kotli se ale také děly věci. Kromě již zmíněného ju*e Slavie tam vzplály sedačky. A to nemluvě o tom, jak dopadly toalety. „Ti fandové chtějí urazit druhý tým. Dokážu se nad to povznést, hrál jsem to, jde o rivalitu. Ale oheň je průser. Ten, kdo to udělá, má být automaticky potrestaný. Vždyť může někdo shořet. To není přece sranda,“ prohlásil Petr Švancara, další z hostů moderátora Petra Svěceného.

Slavia - Sparta: Hořící sedačky v sektoru hostujících fanoušků, derby se zastavilo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Kvůli ohni se dlouhé minuty nehrálo. „Absolutně jsem to nechápal. K čemu tam tedy jsou hasiči?“ ptal se Němeček. „Bylo to na pokyn policie. Ta řekla stop, zastavte utkání, dokud to nevyřešíme. Hasiče tam nechtěli pustit,“ objasňoval Příhoda.

„Počkej… Ta voda přeci proteče mezi mřížemi?“ vstoupil do diskuze opět Němeček. „Policie klidně může říct, ať zastavím utkání. Tam ale hoří. Já mám kurnik v ruce hadici, tak otevřu ten hydrant a je to. Co je na tom? Je to za pět vteřin zahašený. Navíc hořelo u těch našich pitomců a on si tam ten jeden ještě dělá selfie. Krásnou fotku má. Toho, kdo to podpálil, už bych nikdy nepustil na fotbalový stadion,“ reagoval 55letý bývalý reprezentant.

Přímým aktérem zápasu byl Ondřej Lingr ze Slavie. „Osobně jsem to vnímal. Byla strašná zima, jedenáct minut se nehrálo. Souhlasím, že oheň mohl být uhašený za dvě tři minuty a mohlo se hrát dál,“ řekl autor první trefy derby, která se později ukázala jako vítězná.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Individualistická Sparta, co titul a pozice Vrby? Celé iSport.cz studio s Kotalem a Zelenkou