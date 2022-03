Mistrovské vazby. Hovorka parťáky (skoro) neznal, pomohl tah s Kolářem

Ve středu při modelovém utkání si s ostatními potykal a v neděli šel na to. David Hovorka je zpátky ve hře, v derby ale kromě vlastní nejistoty po třináct měsíců dlouhé léčbě zraněného kolena řešil i minimální znalost svých spoluhráčů. S Aihamem Ousouem a Davidem Juráskem hrál úplně poprvé, s Alexanderem Bahem teprve počtvrté.

Vazby. Tohle slovo slýcháte od trenéra Jindřicha Trpišovského poměrně často. Myslí tím vzájemnou znalost a schopnost spolupráce mezi jednotlivými hráči v sestavě Slavie. Při nedělním derby ale šel do částečného rizika. Ukázal totiž na čerstvě uzdraveného Davida Hovorku, který své kolegy v drtivé většině na hřišti skoro neznal.

Aihama Ousoua a Davida Juráska vůbec. Alexandera Baha jen malinko, stihl ho na placu po Dánově příchodu v lednu 2021, odehráli spolu celkem tři zápasy, než právě v tom třetím ve Zlíně přišlo Hovorkovo fatální zranění kolene.

Tak Trpišovský sáhl do sestavy ještě na jednom místě, kde se to třeba tolik nečekalo, ale které jedním vrzem utvořilo dvě silnější vazby. Na lavičce totiž zůstal brankář Aleš Mandous a jeho místo zabral Ondřej Kolář. Ten má něco odchytáno s Hovorkou ještě z dob, kdy mužstvo postoupilo do Ligy mistrů, navíc Kolář už dostatečně fungoval i s pravým bekem Bahem.

„S Kolim nám to celé zapadlo dohromady. Potřebovali jsme zkušené hráče, kteří hodně komunikují a strhnou ostatní kluky, kteří teprve začínají, jako třeba David Jurásek nebo Yira Sor,“ vysvětloval to mimo jiné kouč Trpišovský a zmínil taky další důležitou věc.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Kolářovo umění v derby. Před nedělním zápasem jich chytal za Slavii celkem deset, ani jedno neprohrál, hned šestkrát nedostal gól. A naposledy to celé při výhře 2:0 potvrdil.

„Chci poděkovat klukům, že mi pomohli na hřišti i mimo něj,“ zněla jedna z Hovorkových vět po vítězném utkání. Úplně zapadlý výrok, na první pohled zanedbatelný, takový povinný…

Jenže v jeho případě má zcela jinou váhu a do příběhu svědomitého a cílevědomého stopera perfektně sedí.

Listopad 2016, první přetržený vaz v koleni, v pravém. Už tenkrát u toho byl kouč Jindřich Trpišovský, akorát se to celé odehrávalo ještě v libereckých kulisách, když Slovan hrál Evropskou ligu na Fiorentině. Sedm měsíců mimo…

Říjen 2019, podruhé to samé, jen v levém koleni, mimo hru zhruba devět měsíců. To už hrál ve Slavii a ve formě, která se dala bez nadsázky označit za životní. Památný je třeba jeho výkon v Lize mistrů na hřišti Interu Milán proti bestiálnímu Romelu Lukakuovi.

Od té doby mu fanoušci přezdívají Psycho, protože ve velkých emocích tehdy začal slavit povedené obranné zákroky.

Naposledy leden 2021, liga ve Zlíně. Hra se odbývala kdesi jinde, když se Hovorka složil k zemi. A přeneseně řečeno se z ní zvedl po třinácti měsících o víkendu proti Spartě, kde od svých dětských let vyrůstal. Od nějakých osmi, kdy na Strahov dorazil z kladenských Kročehlav.

„David to zvládl, vlastně všichni. Kosočtverec Kolář-Ousou-Hovorka-Holeš byl základní kámen výhry. Kromě snad jednoho momentu jsme byli v defenzivě bezchybní,“ pochválil Trpišovský klíčové hráče, k nimž přidal i defenzivního záložníka Tomáše Holeše.

Kolikrát hrál David Hovorka před derby s…



Ondřejem Kolářem: 27x

Úzká vazba mezi oběma se rodila od začátku sezony 2019/2020, kdy oba výrazně pomohli Slavii postoupit do Ligy mistrů, obecně v té době byla defenziva brilantní složkou týmu. V průběhu podzimu z toho ale David Hovorka vypadl kvůli vážnému zranění kolena v zápase v Plzni.

Aihamem Ousouem: 0x

Těžko se mohli potkat v sestavě, když David Hovorka celou dobu marodil, zatímco Aiham Ousou teprve loni v létě posílil Slavii z Häckenu. Mládežnický reprezentant Švédska se mezitím stihl seznámit s ostatními členy mužstva, trochu i s jiným „lazarem“ Ondřejem Kúdelou.

Davidem Juráskem: 0x

Tady je průsečík ještě menší než v případě Aihama Ousoua, David Jurásek je totiž únorovou posilou z Mladé Boleslavi, od svého přestupu do Edenu už ale stihl – včetně derby – tři ligové zápasy. Během prvních dvou, na Slovácku a s Hradcem Králové, ještě Hovorka ladil kondici.

Alexanderem Bahem: 3x

Nebýt Hovorkova třetího zranění kolene z ledna 2021, měl by s Alexanderem Bahem touhle dobou určitě mnohem bohatší historii. Právě tehdy, na začátku minulého roku, dánský bek přišel do Slavie a hned začal nastupovat. S Hovorkou ale stihl jen tři utkání před osudným zraněním ve Zlíně.

Ostatní vazby

Aiham Ousou s…

Ondřejem Kolářem: 4x

Davidem Juráskem: 2x

Alexanderem Bahem: 21x

Švédský stoper poznává prostředí a sbírá zkušenosti první sezonu ve Slavii. Z toho vyplývá, že má málo zápasů odehraných s Ondřejem Kolářem, který po většinu ročníku vypadl ze sestavy, a s Davidem Juráskem, jenž přišel teprve v minulém přestupním období. Větší porci už stihl s Alexanderem Bahem, jenž spolu s Ousouem patřil k pravidelným členům základu.

David Jurásek s…

Ondřejem Kolářem: 0x

Alexanderem Bahem: 1x

Teprve 10. února byl oznámen jeho příchod z Mladé Boleslavi do Slavie, za tři dny už na Slovácku, kde se v sestavě potkal s Aihamem Ousouem, Alexanderem Bahem, ale ne s Ondřejem Kolářem a Davidem Hovorkou. David Jurásek rychle zapadl, z možných čtyř ligových zápasů odehrál včetně derby celkem tři.

Alexander Bah s…

Ondřejem Kolářem:34x

Tahle dvojice je s Davidem Hovorkou ve Slavii už déle než jeden rok, takže si společné zápasy s Ondřejem Kolářem započítává Alexander Bah už od jarní části sezony 2020/2021, kdy spolu nastoupili v MOL Cupu, Evropské lize a domácí soutěži celkem 23krát, jedenáctkrát v tomto ročníku.

Pozn.

Všechny zápasy jsou započítávány před nedělním derby se Spartou. Do zápasů se počítají i ty, kdy oba hráči hráli, i když ne každý nutně v základní sestavě.

Zkušenosti z derby (před nedělním utkáním)



Ondřej Kolář

10 zápasů (5 výher, 5 remíz, 0 proher), 21:7, 6 čistých kont

Alexander Bah

5 zápasů (3 výhry, 0 remíz, 2 prohry), skóre 7:3

David Hovorka

1 zápas (1 výhra, 0 remíz, 0 proher), skóre 3:0

Aiham Ousou

2 zápasy (0 výher, 0 remíz, 2 prohry), skóre 0:3

David Jurásek

0