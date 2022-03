Komise: Dočkal měl být vyloučen. Rada nechápal VAR: Pil, nebo spal

Co přesně se stalo? Běžela 16. minuta dohrávky 22. kola FORTUNA:LIGY mezi Jabloncem a Spartou (1:1). Bořek Dočkal ideálně nezpracoval skákavý míč a hrudí si ho odrazil dál od těla. Když chtěl balon následně odkopnout, trefil přitom hlavu domácího Davida Housky.

Jablonecký fotbalista se s bolestivou grimasou svalil na zem, držel se za hlavu a to rozhodně ne jen tak pro parádu. Při zásahu Dočkalovou kopačkou utržil tržnou ránu, z níž se mu řinula krev. To kapitán pražského celku začal rozhazovat rukama, vysvětlovat co se (ne)stalo a nemohl uvěřit tomu, že dostal žlutou kartu.

Jeho zákrok spustil vlnu na sociálních sítích, kde se fotbalovými kruhy začal bleskově šířit názor, jak je možné, že nebyl sparťanský kapitán vyloučen. A tentýž postoj sdílí i komise rozhodčích. „V 16. minutě měl rozhodčí vyloučit hostujícího hráče za surovou hru – kopnutí soupeře do hlavy. Tento zákrok ohrozil zdraví soupeře. Hrubé chyby se dopustil jak rozhodčí, tak VAR, který měl v tomto případě intervenovat,“ vyjádřila se komise.

„Nevím, jak byla vysoko hlava, neviděl jsem to v televizi. Bořek argumentoval, že měl hlavu níž. Víc k tomu nemůžu říct. Byla tam spousta zajímavých situací, které byly posouzené tak, jak byly posouzené,“ pronesl k inkriminovanému momentu kouč Sparty Pavel Vrba.

Jeho jablonecký protějšek Petr Rada o situaci také nejprve neměl ideální přehled. „Od hřiště jsem to moc neviděl, protože mi tam překážel čtvrtý rozhodčí. Nevím, proč stojí u lajny, pak nevidíte na hřiště,“ poznamenal.

Přiznal ale, že ho rozlítila (ne)reakce VAR. „Asi si hlavní rozhodčí vzal něco z mého projevu, že jestli to vidí, má to odpískat. On mi řekl, že vyhodnotil, že to faul na červenou nebyl. U videa seděl pan Berka, on má dva metry, ale nebojím se ho. Buď pil, nebo si schrupnul. Nevím, z jakého důvodu nereagoval," nechápal Rada. „Bydlí (Berka) v Řeporyjích, tam je starosta, ten Novotný. Oni si rozumějí, ale já přes Řeporyje raději nejezdím. Kdybych ho potkal, byl by problém,“ dodal jablonecký kouč.

