Sor raketovým startem kopíruje Simu. Agent má telefony z Anglie i Španělska

Věříte na zázraky? Měli byste. Bíločervená rodina prožívá dokonalé africké déja vu. Není to tak dávno, co v Edenu sázel góly jako ředkvičky Abdallah Sima. Do stejného laufu se nyní dostal Yira Sor. V play off Konferenční ligy už má čtyři zářezy. „Je to stejný příběh, typologicky jsou ale odlišní,“ říká Vladimír Šmicer, legenda Slavie. Na sprintujícího Nigerijce se po dvou brankách do sítě Lince začaly vyptávat kluby z prestižních evropských soutěží.

Byl podzim roku 2020. Česko bylo sužované nástupem nové vlny koronaviru. Fotbalové kluby v tuzemsku ale kosil někdo úplně jiný – Abdallah Sima, rodák ze senegalského Dakaru. Byl zjevením. Totální bombou odpálenou v prostředí tak nečekaně, že mnozí jen lapali po dechu.

Devatenáctiletý kluk dorazil toho léta z Táborska. Góly sypal v lize, stejně tak v základní skupině Evropské ligy. Dvakrát se v derby vysmál Spartě, tentýž kousek předvedl s Libercem i proti Nice. Také jaro začal zhurta. Zcela logicky se rojily nabídky, šéf Slavie Jaroslav Tvrdík hovořil o přestupové sumě na úrovni miliardy korun…

Ve finále to tak nebeská částka nebyla. Sima minulé léto odešel do Brightonu za osm milionů eur (zhruba 200 milionů korun). I proto, že se zranil, a ještě předtím mu hlavu zamotala četnost lukrativních nabídek. Forma zmizela.

Střih do dnešních reálií. Klub zažívá dokonalé déja vu. Objevil další mašinu na góly. Taky z Afriky. Nikoli ze Senegalu, nýbrž z Nigérie. I když… Taky dost z Ostravy, protože v rázovitém regionu se adaptoval na českou ligu, a právě z Baníku se za třicet milionů korun a hostování Ubonga Ekpaie v závěru ledna stěhoval do Slavie.

Účty za měsíc a půl? Bleskurychlý posun do základní sestavy a salva branek v Konferenční lize. Dvě navštívenky poslal Fenerbahce, další pár si schoval ve čtvrtek pro Linec, kdy Slavia po výtečném výkonu v osmifinále brala triumf 4:1.

„Sor prožívá stejný příběh jako Sima,“ říká legendární útočník Vladimír Šmicer . „Plno gólů, obrovský nástup do evropských pohárů, strašně brzo vyletěli, což od nich nikdo nečekal.“

Tady ale podobnost končí. Nastupují rozdíly. Především co se týče herní typologie. Sima pálil často ze vzduchu, byl silný ve vápně, měl dlouhý ladný krok. Sor je zase typický náběhový hráč. Únikář. Skvělý driblér. „Evidentní je rozdíl fyzický. Sima byl vyšší, měl výtečnou hlavu, výjimečný výskok, ale ve hře nebyl kolikrát cítit. To Sor je jiné kafe. Výbušnější, aktivnější, pracovitější, víc se zapojuje do akcí. Sima měl pasáže, že jsem o něm nevěděl,“ vypravuje Šmicer.

Částečně to může být i tím, že Senegalec se pohyboval přísně na křídle, kdežto jeho africký kolega z Nigérie je hojně využíván na hrotu. Navíc hra Slavie se jeho typologii hodně uzpůsobuje. Zjednodušila se, ubylo mezihry, více se využívají dlouhé balony za obranu.

„Souhlasím. Ono to k tomu vybízí. Sor se umí pohybovat na hraně ofsajdu, náběhy si dovede pohlídat, brejky řeší obstojně. Proti Linci bylo krásné, jak čekal přihrávku od Madsena, uzpůsobil tomu postavení těla a Dána přímo vybídl, aby ho poslal do brejku. Ale změna hry není jen o něm. V sestavě nejsou hráči typu Stancia, Ševčíka, Provoda. Ti uměli kontrolovat dění na hřišti, kombinovat. Proto se Slavia uchýlila k jednodušší hře,“ přemýšlí Vladimír Šmicer.

Nechme ještě promluvit Jindřicha Trpišovského. I on se po vítězství 4:1 nad Lincem zamyslel nad africkými běžci.

„Někdo mi nedávno říkal, že je to příběh podobný Simovi. Jsou ale jiní. Yira je komplexnější. Kde se zastaví jeho potenciál, je otázkou. Akceleraci, dynamiku i zakončení má na skvělé úrovni. Když si představím, že by byl kondičně v topu, zvyklý na tým a chápal všechny principy hry, má potenciál daleko přesahující hranice české ligy. Budeme ho ale muset trochu brzdit. S Lincem slavil jeden gól jako Ronaldo, při druhém udělal přemet, což neradi vidíme,“ s vážnou tváří říkal kouč.

Jestliže Sima podepsal kontrakt s Brightonem, byť je nyní na hostování ve Stoke, a toho času dokonce dlouhodobě zraněný, na Sora se po čtvrtečním galapředstavení vyptávali skauti z předních evropských lig. „Jen během pátku jsem měl tři telefonáty,“ tvrdí hráčův český agent Jakub Szkibik. Sondovat terén měly prvoligové kluby z Anglie a Španělska. „To říkám jen pro ilustraci. Nikam neodchází. Yira je nastavený na Slavii,“ dodává.

Tak snad se jednadvacetiletému Nigerijci nezamotá hlava jako Simovi. „Teď se ukáže jeho charakter. Nevím, jak to s ním zamává. Ani on to neví. Snad to zvládne. V hlavě to má srovnané,“ praví Szkibik.