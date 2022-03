Weber o cizincích ve Slavii: Nestřílí naslepo. Sor má start jako Sima

Velmi dobrý výkon a výrazně zametená cesta do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Slavia v prvním zápase porazila LASK Linec 4:1 a do Rakouska pojede s pohodlným náskokem. Ve studiu iSport.cz celý zápas sledoval i expert a ligový trenér Jozef Weber, který komentoval především střelce gólů, všichni čtyři jsou totiž původem z Afriky. Hned dvakrát se trefil Yira Sor. „Kdyby zůstal v Baníku, tak o něm teď nemluvíme,“ prohlásil bývalý kouč Mladé Boleslavi, Karviné či Bohemians.

Nevysoký, ale nepříjemný v soubojích a hlavně obrovsky rychlý. Nigerijec Yira Sor opět předvedl, proč je slávistickou kometou posledních týdnů. To on zařídil sešívaným ještě v prvním poločase dvoubrankové vedení a produktivitou začíná připomínat jiného Afričana, který v Edenu zářil před dvěma lety – Abdallaha Simu.

„Začátek má stejný, ale ukáže až čas. Hraje proti soupeřům, kteří mu sedí. Slavia se zatáhne a za obranou zůstane 40 metrů prostor, kde umí situace rychle dohrát. Klobouk dolů, ale uvidíme, jak se mu bude hrát do zataženějších obran. V Baníku ho používali spíš ze strany, to jsou trošku jiné situace, na hrotu zakončuje skvěle,“ všiml si ve studiu iSport.cz Jozef Weber.

21letý mladík nejdřív procpal střelu přes rukavice chybujícího Schlagera, podruhé si rakouského gólmana vychutnal po samostatném úniku kličkou a zakončením do prázdné branky. A dost bylo i šancí na hattrick.

„Byly tam dvě přihrávky z levé strany na jeho levačku a obě zakončil mizerně. Asi by na levačce měl zapracovat, ale nechci ho srážet, protože dal dva góly, to je pecka,“ připojil se fotbalový expert deníku Sport Ondřej Škvor. „Je to pár zápasů, ale nelze to nevidět. Má velký potenciál někde být, protože v současném fotbale je rychlost argument číslo jedna.“

Yira Sor přitom v Edenu není ani dva měsíce. Jeho prvním působištěm v Česku byl Baník, kde tolik prostoru nedostal. Nemají v Ostravě důvod litovat? „Kdyby nepřestoupil, tak o něm nemluvíme. Slavia je jiný level a i Baník na něm určitě bude participovat. Dobrý hráč musí jít do lepšího týmu, aby rozkvetl a šel dál,“ popsal Weber realitu nejen českého fotbalu.

V základní sestavě sešívaných nastoupilo hned osm cizinců, které doplňovali Aleš Mandous, Tomáš Holeš a teprve šestnáctiletý debutant Adam Pudil. A ačkoli byl pojem „internacionalize“ v posledních letech spojován především s jiným pražským „S“, v Edenu evidentně sázka na zahraniční hráče vychází výrazně lépe.

Weber chválí Afričany ve Slavii, mluvil i o Lingrovi

„Do Slavie se vybírá kvalita. Jdou na to velice dobrým způsobem, Olayinka je prověřený z Dukly, Traoré byl ve Zlíně, Sor v Baníku. Slavia nestřílí naslepo, jsou to hráči oklepaní českou ligou a nemusí je tak dlouze zapracovávat,“ všiml si Weber a zmínil i Srdjana Plavšiče, který proti Linci zahrál skvěle: „Ve Spartě se moc neprosadil a trošku jsem se divil Slavii, proč to dělají. Ale jen smekám, asi věděli, proč do toho jdou. Možná chtěli i poškádlit Spartu, ale herní potenciál se ukázal.“

Výborně se předvedli i další. Peter Olayinka nejdřív trefil břevno, pak napravil svou chybu před gólem hostů brankou na 3:1. Ibrahim Traoré skóroval a zároveň hned na hřišti potvrdil, že má v klubu i roli mentora mladších Afričanů. „Něco vysvětloval Sorovi. Asi že tým je víc, než jeho hattrick,“ tuší Weber.

Odveta je na programu příští týden nikoli v Linci, ale v Sankt Pöltenu. A pokud sešívaní zápas hrubě nepodcení, postup do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy by jim neměl uniknout.