Reinberk o (ne)odchodu do ciziny i rekordu: Svědík je výborný člověk

Po třicítce chytl životní formu. V klubu, ve kterém s výjimkou ročního hostování ve Vítkovicích strávil celou kariéru. Nemuselo to tak být, Petr Reinberk (32) byl několikrát ze Slovácka na odchodu. Do polského Slasku Vratislav ho však klub nepustil, Řecko padlo po výměně trenéra. „Nevyšlo to, ale nelituju ničeho. Jsem srdcař,“ tvrdí krajní bek před důležitou bitvou s Baníkem.

Nejlepší sezona v životě? Evidentně. Petr Reinberk dal z pozice pravého beka tři góly, na čtyři přihrál. Taková čísla nikdy dřív neměl. Až pod trenérem Martinem Svědíkem rozkvetl a stal se oporou týmu.

„Herně by to mohlo být určitě lepší,“ zůstává nohama pevně na zemi. Přestup do ciziny už nehrotí. Umí si představit, že dokope ve Slovácku. „Po pravdě, už to nějak neřeším. Kluby dnes chtějí mladé hráče, zadarmo. A mně bude třiatřicet,“ připomíná.

Nicméně tak pevné postavení v týmu jste dřív neměl.

„To asi ne. Ale je co zlepšovat. V zápase mám věci, kterých bych se mohl vyvarovat. Pořád je na čem pracovat. Trenér nás nutí doplňovat útočnou fázi, chodit nahoru, zavírat zadní tyče. Párkrát se zadařilo, proto mám taková čísla. I předtím jsem hrával, ale často jsem vypadl kvůli zranění. Míval jsem kolem sedmnácti, dvaceti odehraných utkání. Teď, když můžu, hraju víceméně všechno. Je to i věkem. Dřív jsem nebyl tak zkušený. Některé zápasy nebyly z mé strany úplně dobré.“

Na trenéra Martina Svědíka jste si zvykl?

„Ví se, že je náročný. Je schopný nás seřvat, ale je výborný člověk. Má rád srandu. Má vše dobře nastavené a funguje to. I za minulého trenéra Korduly jsme hodně běhali, tréninků bylo dost. Ale nepřišlo mi, že bychom to pak dokázali prodat. Teď jsme některé zápasy na konci zvládli i kvůli tomu, že jsme měli síly.“

Jak vnímáte sobotní přímý souboj o čtvrté místo?

„Máme stejně bodů jako Baník. Určitě chceme vyhrát, přeskočit ho v tabulce a navázat na dva předchozí zápasy, které se nám podařily. Doufám, že se nám před plným stadionem zadaří. Baník má větší možnosti než my, ale už jsme několikrát dokázali, že na ně docela umíme. Na podzim jsme na jeho hřišti vyhráli. Tím to nechci zakřiknout.“ (usmívá se)

Cítíte, že už jste po rozpačitém vstupu do jara opět ve formě?

„Už v Pardubicích, i když jsme remizovali 0:0, snesl první poločas měřítko. Tam jsme snad zase nastartovali. Potom jsme otočili utkání s Boleslaví, což bylo hodně důležité, a navázali jsme v Teplicích. I když fotbal nebyl bůhvíjaký, šlo o to zvítězit. Snad teď zase pojedeme.“

Kolik čekáte lidí?

„Doufám, že by mohlo být vyprodáno. Naposledy se to povedlo se Spartou, zápas se nám podařil parádně (4:0). Vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo podobné. Pár lidí už se mě ptalo na lístky. Baník táhne. Když přijedou jeho fanoušci, pokaždé je výborná atmosféra.“

V domácím poháru jste v semifinále, o Evropu usilujete i v lize. Jak máte srovnané priority?

„Určitě bych chtěl vyhrát pohár. Byl jsem v kádru, už když se hrálo finále s Teplicemi. Ale nehrál jsem. V lize by bylo dobré zakončit stejně jako loni. Tedy čtvrtým místem a zahrát si Evropu.“

Jste hrdý na to, že máte historicky nejvíc startů za Slovácko?

„Teď mi to asi nedochází. Uvidíme, až skončím. Vlasta Daníček má hodně zápasů. Mára Havlík, na to, kolik mu je, jich má taky požehnaně. Když jsem se díval, že je za mnou i Pavel Němčický, což byl pro mě zarytý srdcař, překvapilo mě to. Člověk si to neuvědomí.“

Nejvíce zápasů v lize za Slovácko Petr Reinberk 265 Vlastimil Daníček 254 Marek Havlík 244 Petr Drobisz 186 Pavel Němčický 182 Stanislav Hofmann 178 Veliče Šumulikoski 169

Tučně jsou hráči současného kádru Slovácka