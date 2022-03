Hoftych si zpíval bohemácké chorály: Matějovský? Střídání z respektu

V Ďolíčku ho fanoušci mají rádi. Před lety jako trenér Bohemians útočil skoro na pohárové pozice, jako soupeř ve Vršovicích Pavel Hoftych pravidelně prohrával. Jako nový trenér veze do Mladé Boleslavi remízu. „A když už bod, tak ať je to radši 2:2, než 0:0,“ smál se po zápase.

Dlouho jste prohrávali, nakonec vezete bod. Takže spokojenost?

„Zaprvé jsem rád, že tu mohl být kotel Bohemky, který skvěle povzbuzoval. Bohemka byla nabuzená, plná energie a dostala nás do nepříjemných situací. Inkasovali jsme branku, ale dokázali jsme zareagovat. Ve druhém poločase byl scénář hodně podobný, inkasovali jsme ze standardky, které kope Květ výborným způsobem. Celkově to byl vyloženě soubojový zápas na těžkém terénu, proto jsme třeba stahovali Máru Matějovského. Bod odpovídá tomu, co jsme viděli. A když už bod, tak ať je to radši 2:2, než 0:0.“

Užíval jste si návrat do Ďolíčku?

„Jsem rád, že jsme tu poprvé bodovali. Boleslav tu dlouho nebodovala a my s kolegou Pavlem Medýnským jsme tu prohráli s Bohemkou i Pardubicemi. Je to pro mě rozporuplné, protože jak znám zdejší chorály, tak jsem pomalu schopný si je zpívat.“

Inkasovali jste zkraje obou poločasů. Co se stalo?

„Na to se musíme podívat. Ale před prvním byl ostrý zákrok do Sladkého, který se dostal pod tlak, a Bohemka to ve vysokých hráčích dohrávala na druhé míče. Nebylo to až tak o naší nekoncentraci, ale o dohrání od domácích. Byly to trmavrmy, ze kterých vypadl gól, ale my jsme naši druhou branku dali z hodně podobné situace.“

Téma terény je na většině stadionu, ale v Ďolíčku mají trenéři „pískoviště“ pod tribunou přímo před očima. Nebojíte se třeba o zdraví hráčů?

„Věděli jsme, že to tu je hodně špatné. Hráče jsme upozorňovali, že hra musí být ještě jednodušší. Vadí to hlavně technickým hráčům, Matějovskému, Hlavatému… Ale je to způsobené tím, že liga začíná strašně brzo, to je otázka na zamyšlení do budoucna, jestli by pomohl třeba hybridní trávník, který jsme měli v Trnavě. Ta se netrhá. Tady se trávník trhá a nedá se na něm hrát fotbal. I v Boleslavi hrají dva kluby a stadion je ve výrazně lepším stavu, třeba i kvůli klimatickým podmínkám.“

Poměrně brzy jste střídal Marka Matějovského. Nebál jste se, že by mohl dostat červenou kartu?

„S Markem jsme se o tom bavili v poločase a bylo to domluvené střídání, jen jsme si počkali, až se rozjede druhý poločas, jak se bude vyvíjet. Věděli jsme, že je lepší ho sundat i kvůli respektu k němu. Bylo jasné, že terén mu nesedí. A zároveň měl žlutou kartu a byla na něm koncentrace soupeře… Bylo to po interní dohodě.“

V Boleslavi už jste po nástupu pár týdnů, jaké jsou vaše dojmy z klubu?

„Je to hodně pracovitý tým, plný i mladých kluků, kteří mají velký potenciál. I Ladra nebo Skalák se mohou pořád lepšit, takže se mužstvo dá dostat výš. Máme velmi dobré podmínky pro práci, i třeba díky klimatickým podmínkám v Bolce. Občas někde na mekáči potkáme kluky z Jablonce a naše hřiště víc přeje tomu, aby se tam dalo dobře trénovat. Celkově spokojenost, ale patří k tomu výsledky. Žádnej trenér nechce bejt jeb**ej, že nedělá body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. Petrák, 46. Krch Hosté: 15. Ladra, 81. Smrž Sestavy Domácí: Valeš – Dostál, Krch /C/, Křapka, Hašek (84. Koubek) – Petrák, Mareček (73. Bartek) – Vaníček, Květ, Beran (84. Ugwu) – Puškáč. Hosté: Šeda – Sladký, Šimek, Suchý, Preisler – Matějovský /C/ (61. Smrž), Dancák (78. Rolinek) – Pech (61. Skalák), Hlavatý (68. Mužík), Ewerton – Ladra (78. Horský). Náhradníci Domácí: Bačkovský, Bartek, Kadlec, Koubek, Keita, Ugwu, Lehovec Hosté: Mikulec, Stránský, Skalák, Smrž, Rolinek, Horský, Mužík Karty Domácí: D. Hašek, Puškáč Hosté: Matějovský, D. Šimek Rozhodčí Petřík – Vlček, Vodrážka Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3856 diváků