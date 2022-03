Daníček po remíze s Baníkem: Jsem zklamaný, doma si hodně věříme

Štve vás, že jste nevyhráli?

„My jsme si vypracovali o nějakou tu šanci víc, bohužel nás zklamala koncovka. Doma se cítíme hodně silní. Osobně se cítím zklamaný, že to není za tři body. Byli jsme na Baník dobře nachystaní. Byl to hodně bojovný zápas, se spoustou soubojů o odražený balon. Oba týmy spíš čekaly ve středním bloku.“

Nula vzadu těší?

„Je to práce celého týmu i trenérů, kteří zvolili dobrou taktiku. Nějakých sedmdesát minut jsme pracovali hodně dobře. I když tam byly samozřejmě výpadky. Hlavně kolem pětadvacáté, třicátém minuty měl Baník navrch. Ale do ničeho vážného jsme ho nepustili.“

Zase se za vámi vyměnil při zranění Filipa Nguyena brankář. Je rozdíl, když máte za zády Tomáše Fryštáka?

„Jak má každý hráč jiný styl, tak i gólman. Filda si trošku víc věří do rozehrávky. Ale jde o to udržet nulu. Teď ji vychytali oba.“

Vnímáte, že se po startu jara forma vašeho týmu zvedá?

„Začátek byl pro nás hodně těžký. I hlavou. Nebylo to nic příjemného. Dali jsme si laťku na nějakou úroveň a tohle bylo hluboko pod ní. Museli jsme zažít zase od nuly. Asi jsme se odrazili výsledkem v Pardubicích a pak otočeným zápasem s Boleslaví. Jde to trošku nahoru, roste sebevědomí. Posouvá se to.“

Co s vámi bude, až se vrátí do akce Michal Kadlec?

„Káca je osobnost, lídr celého klubu. Mně nezbývá nic jiného než makat. Jak to pak trenér postaví, to už bude na něm. Já udělám maximum.“

Jak se vám líbila atmosféra na stadionu?

„Super. Asi jsem zažil poprvé, že fanoušci byli na stadionu dřív než hráči. (úsměv) Je to příjemný návrat. Zápasu to nějaké procento přidá. Koncentrace a nahecovanost hráčů je pak větší.“