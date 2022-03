Plzeňský návrat do čela v rytmu VAR: gól, červená i sporný ofsajd

Znovu do čela! Viktoria Plzeň pokračuje v úspěšné bodové sklizni i po těžké šichtě s Teplicemi (1:0) – popatnácté vyhrála v aktuální sezoně FORTUNA:LIGY o jeden gól, zapsala si pátou výhru ze šesti jarních kol. Během sobotního večera se hodně činila VAR Jana Adámková – nařízená penalta, z níž trefil jedinou branku zápasu Jean-David Beauguel, i červená pro Milana Havla jde na vrub upozornění od videa. Teplická branka Filipa Žáka na 1:1 neplatila kvůli spornému ofsajdu.

Klíčové momenty zápasu? Přejděme hned na konec první půle, v níž Teplice velmi sympaticky zlobily domácího favorita. VAR Adámková poslala k videu hlavního sudího Marka Radinu hned dvakrát. Obě situace, které ovlivnily závěr první půle, byly hraniční. Nešlo ale o zjevná pochybení, aby arbitra posílala zákroky zkontrolovat.

Radina se v obou případech odhodlal k akci. Zákrok Tijaniho na Beauguela, kdy teplický stoper zasáhl zezadu plzeňského forvarda, nakonec posoudil jako penaltový prohřešek. Faulovaný útočník si sám vzal balon, poslal Grigara na druhou stranu a otevřel skóre.

„Myslel jsem, že došlo jen ke střetu brankáře s hráčem Beaguelem. Nevšiml jsem si, že Tijani kopl Beauguela, což způsobilo pád. VAR mě zavolal, to jsem vyhodnotil jako zmaření zakončení a nařídil jsem penaltu,“ vysvětlil Radina do kamer O2 Sport.

Plzeň - Teplice: Beauguel poslal Viktoriány do vedení z penalty, 1:0

Beauguel skóroval ve druhém zápase po sobě, dvanáctým gólem v sezoně se v čele střelecké tabulky FORTUNA:LIGY dotáhl na dvojici Jurečka, Almási. Branku věnoval Františku Rajtoralovi, který by oslavil 36. narozeniny. Někdejší západočeský obránce si vzal život před pěti lety během angažmá v Turecku.

Na výroky sudích reagoval po utkání i teplický trenér Jiří Jarošík. „Tohle mi trošku vadí, zkoumaly se tam asi čtyři momenty. Jsem pro VAR, ale musí to být daleko rychlejší. Hlavně je nutné, aby to posoudil sám sudí na hřišti,“ mrzelo severočeského kouče. „Ale zejména za to, jak tady kluci odehráli první půli, jsem na ně hrdý,“ pochválil svůj tým.

Prakticky hned po úvodní trefě zápasu přišel další klíčový moment utkání. V nastavení první půle se zapínala obrazovka u hřiště podruhé. Unikajícího Roberta Jukla zatáhl před vápnem Milan Havel. Sudí nejprve vytáhl žlutou, po chvíli se ale podíval na video a verdikt změnil. „Havla jsem vyhodnotil jako zmaření slibně se rozvíjející akce, viděl jsem, že jde víc do boku. Na videu vidíte, že Havel hráče držel za rameno a hráč by šel z boku, ale zmařil by jasnou šanci,“ řekl Radina.

Plzeň - Teplice: Havel byl po zásahu VAR vyloučen!

Domácí trenér Michal Bílek o pauze musel sáhnout do sestavy. Dolů šel Jan Kopic, do obrany se zasunul Radim Řezník, který se na hřiště vrátil poprvé na jaře po zranění. Záloha zůstala čtyřčlenná s tím, že na pravém křídle operoval Jan Sýkora.

„Bylo to pro nás na hřišti překvapení, i žlutá se mi zdála na Havla ze střídačky přísná. Ale asi VAR odhalil něco navíc,“ komentoval plzeňský kouč vyloučení svého hráče. „Byl to velmi nepříjemné, Teplice nám zatápěly i v první půli, kdy jsme hráli v jedenácti. Pak jsme tam dali Řezníka a soustředili se jenom na defenzivu. Věděli jsme, že to musíme ukopat,“ doplnil Bílek.

Teplice dlouhou přesilovku nevyužily, přitom byly dvakrát velmi blízko vyrovnání. Po Řezníkově faulu měli hosté největší možnost v 73. minutě – Trubač zakroutil balon z trestného kopu šikovně, ale střela zastavila břevno.

Vzápětí šla do brejku Plzeň, nicméně Beauguel zahnal Šulce k rohovému praporku a ten slabým centrem odevzdal balon na kopačky Teplic. Následoval úprk k domácí brance – Žák šel po pěkném pasu za obranu sám na Staňka a uklidil míč do sítě na přední tyč.

Jenže pomezní Jan Hurych odmával velmi sporný ofsajd, který platil i po konzultaci s VAR. Tentokrát se původní verdikt neměnil. „Pokud není průkazný záběr, zůstává rozhodnutí asistenta Jana Hurycha. U videa nenašli průkazný záběr, zda o ofsajd šlo, nebo ne,“ poznamenal Radina.

Plzeň tak přežila nejtěžší momenty a připsala si další důležité tři body. Popatnácté vyhrála v aktuální ligové sezoně o jedinou branku a znovu se dostala v tabulce před Slavii. Ta musí zareagovat dnes v Liberci, pokud chce zpět do vedení.

Plzeň - Teplice: Nádherné Žákovo sólo neplatí, ofsajd! Ale opravdu byl?