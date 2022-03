„Kikin“ má domov, zesílil a rozjel show. Už ví, kde je jeho místo, říká Rabušic

Táta i brácha kopali v nároďáku. On má přitom (prý) z rodiny největší talent. Christian Frýdek, blonďatý technik a filuta, to v Liberci začal potvrzovat už na podzim. Ale až na jaře rozjel pořádnou show, již může už dnes vyleštit v duelu s mistrovskou Slavií (15.00).

Za Spartu, k níž jeho jméno neodmyslitelně patří, nastoupil do ligového zápasu už v sedmnácti. Mladý kouč David Holoubek dal šanci bažantovi, jehož znal ze strahovské akademie. Stalo se na konci listopadu 2016. Jenže od té doby se Christian Frýdek v rudém dresu v lize nezjevil.

Přitom se říkalo: Bude nejlepší z rodiny, budoucnost Sparty. Možná na něj tyto hlasy dolehly. Vždyť táta Martin má s letenským kolosem pět titulů, proslul chytrou hrou. Působil i v bundeslize a doma leští medaili pro vicemistra Evropy z roku 1996. O sedm let starší bratr, po tátovi Martin, vyhrál ligu s Libercem i Spartou, zahrál si za nároďák.

Tuhle laťku měl „Kikin“, jak se nejmladšímu z rodu přezdívá, přeskočit. Dost složité.

S tátou to ostatně nikdy neměl (fotbalově) jednoduché. „Když se třeba něco povedlo, tak řekl dobrý, ale většina slov byla negativních,“ vzpomínal.

Poslední měsíce a týdny však ukazují, že by se náročný otec mohl postupně uspokojit. Christian válí, poslední ligový duel budiž důkazem. Sice nedal gól, neměl přímý bod, ale proti Pardubicím, které Slovan v dohrávce 21. kola ve středu sundal 4:1, byl bezesporu mužem zápasu.

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 4:1. Dva góly Rabušice, hosté dlouho v deseti

Rozehrál roh před prvním zásahem, poté byl dvakrát terčem faulů. Po prvním byl vyloučen Robin Hranáč, při druhém ho Kamil Vacek srazil ve vápně a kopala se penalta. „Byl u rozhodujících momentů,“ ocenil kouč Luboš Kozel.

A pak řekl větu, již několikrát pronesl například i kolega Zdenko Frťala, který Frýdka vedl v Hradci Králové: „Všichni víme, že je Kikin fotbalista, to má v sobě odjakživa, ale…“

Doplnění výroku je jednoduché. Lze odhalit zejména dva důvody, proč se třiadvacetiletý středopolař rozjel, v sezoně zatím nastřádal dva góly a čtyři asistence.

Tím prvním je zasazení do prostředí, kde se cítí jako doma. Doslova. „Největší výhoda, že je náš. Dřív chodil po hostováních, najednou ví, kde je jeho místo. Je hráčem Slovanu,“ vystihl útočník Michael Rabušic.

Je to tak. Sparta vysílala Frýdka na všelijaká dobrodružství. Samozřejmě, působil v letenské juniorce, vyzkoušel si druhou ligu v Táborsku, ve Vlašimi a už připomenutém Hradci, ve městě, odkud je jeho táta, a on sám přiznává: „Mám dva domovy, Prahu a Hradec.“ Jenže i tam pocítil nevděčnou roli hostujícího borce. Na konci angažmá, když už bylo jasné, že se vrací do Prahy, spadl mezi méně využívané. To by se mu aktuálně nemělo stát.

Druhý faktor je viditelný. Frýdek nejmladší byl vždy považován za měkkého hráče, v české soubojové lize málo konkurenceschopného. „Naposledy v Ostravě vyhrál dvanáct z patnácti osobních střetů,“ zjistil si Kozel. Posun je znatelný na první pohled, sporý talent nabral kilogramy.

Frýdek a okolí se totiž dali do války. „Od začátku jsme mu nastavili určitý program,“ řekl trenér. „Furt je v posilovně, pracuje s kondičákem,“ prozradil Rabušic. Výsledek je logický, tělo zesílilo, nezpochybnitelné kvality zůstaly.

„Musíme ho hlídat, aby poslouchal, vychovávat mladé hráče mě baví,“ usmál se dvaatřicetiletý Rabušic. „Hraje dobře, zaklepu to. Myslím, že se bude zlepšovat a za nějaký rok ho pěkně zpeněžíme,“ dodal.

To je možné, nebude však záležet jen na Slovanu. Sparta sice Frýdka Liberci pustila „natvrdo“, ale nechala si předkupní právo. Zpět může záložníka získat za nižší jednotky milionů. Slovan by tak mohl vydělat až na dalším prodeji do zahraničí. I to je však motivace.