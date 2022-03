Záchrana? Mission Impossible, tuší Papadopulos. Ale Karviná bude bojovat

Po prodělaném covidu ze zimní přípravy se zkušený útočník Michal Papadopulos (36) naplno vrátil na fotbalové trávníky. Proti Olomouci chyboval před prvním gólem, potom vyrovnal svou pátou trefou sezony. Měl ještě jednu šanci, ale byl v těžké pozici. Makal, dřel, uhrál hromady míčů, ale v konečném důsledku z toho byla další těsná prohra Karviné.

Máte v sobě ještě sílu bojovat o záchranu?

„Síla je, určitě! Momentálně je to Mission Impossible, je to tak. Ale pokud je matematická šance, budeme bojovat. Do poslední chvíle. Až bude konec, holt bude konec. Do té doby se může stát cokoliv. Nikdo to určitě nebalí v kabině. I když je situace velmi kritická.“

Trenér Bohumil Páník si po zápase s Olomoucí povzdechnul, že jste jediný, kdo dokáže šance proměnit a dát nějaký gól. Jak to vnímáte?

„Já už těch gólů taky moc nedávám. Samozřejmě bych byl rád, kdybych jich dával víc. Ale situace je, jaká je. Není to někdy jednoduché. Jsem útočník, od toho se čekají góly. Pokud trenér řekl, že by jich bylo potřeba víc, tak je to pravda.“

Karviná – Olomouc: Michal Papadopulos zařídil změnu skóre, 1:1

Spíš to myslel tak, že jste jediný, kdo je schopen dát gól.

„Aha, takhle. Je to škoda, bylo by dobré, kdyby se ještě někdo gólově přidal. Mrzí nás to, šancí je dost. Proti Olomouci je měli třeba Miky (Rajmund Mikuš), Rafiu (Durosinmi) a další. Šancí bylo poměrně dost, škoda, nebyl to tak špatný zápas. V Bolce jsme minule herně vyhořeli, tam byl výkon opravdu velmi špatný. Teď to kromě prvních patnácti minut nebylo tak zlé, ale co z toho? Asi to nestačí, musíme zabrat víc.“

Čím si slabší koncovku parťáků vysvětlujete? Nervozitou, stresem?

„Těžko říct. Za kluky v kabině jsem schopný říct, že všichni chtějí dát góla. Chtějí týmu pomoct. Jak jsem říkal, šancí jsme měli víc, ale spadl jen jeden gól a to doma nestačí.“

Vy jste před vyrovnáním na 1:1 měl také ještě jednu šanci. Co chybělo, abyste brankářem vyražený míč uklidil do sítě?

„Bylo to na dlouhou nohu, musel bych tam být hodně napřed. Reagoval jsem na vyražený balon od gólmana. Při gólu na 1:1 to taky vyrazil do boku, ale ne tak prudce, měl jsem nějaký čas si naběhnout z úhlu a vystřelit. Předchozí situace byla těžká, ale hratelná. Kdybych trošku předvídal, že by se to takhle mohlo odrazit, mohl by i tohle být gól. Samozřejmě to šance byla, měl jsem to proměnit.“

Karvinský Michal Papadopulos • Foto Michal Beránek (Sport)

Jak se vy osobně cítíte po covidu?

„Už nejsem nejmladší, to je hlavní, takhle se asi cítím. (usměje se) Když na hřišti jsem, chci udělat maximum, abych týmu pomohl. Jsou věci, o kterých vím, že už jsou mým nedostatkem. Co se týká rychlosti a podobných věcí. Ale snažím se soustředit na věci, ve kterých jsem silný, a které mi jdou.“

Doma stále čekáte na vítězství. Čím to podle vás je?

„Mám takovou teorii, kterou jsem řešil už na podzim. Jestli jsme ve dvanácti třinácti zápasech v sezoně vedli a neudrželi je! Kdybychom z toho alespoň pět zápasů vyhráli, tak jsme jinde. To je hlavní příčina. Pokud ze třinácti zápasů, kromě Slavie, neudržíme vedení a vítězství, tak to je z mého pohledu největší chyba.“

V sobotu vás čeká derby proti Baníku. Kde jinde se chytit, než na půdě vašeho mateřského klubu?

„Bude to pro nás všechny velmi zajímavé, může přijít hodně lidí. I Karviňáci přijedou, bude krásná atmosféra. Nevraživost mezi fanoušky není, mohl by to být hezký zápas s hezkou kulisou. Jdeme do každého utkání od nuly, takže šance je i na Baníku. Je to kvalitní tým, má plno bodů, ale jeho hra není bůhvíjaká. My můžeme hrát s každým, ale neděláme výsledky. Budeme bojovat a věřit, že se to zlomí.“