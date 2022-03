Rada nemůže spát, Jablonec kosí zdravotní kalamita. Mimo až 11 hráčů

Severní vítr je krutý, zpívá se. Hlavně když fouká do vlastních řad, dodal by jablonecký kouč Petr Rada. Jeho tým je doslova rozsekaný, kvůli rozličným zdravotním patáliím bude lepit sestavu i v sobotu, kdy se ve 26. kole FORTUNA:LIGY postaví lídrovi tabulky z Plzně.

V neděli odjeli s prázdnou z Českých Budějovic. Opět klopýtli na cestě za záchranou nejvyšší soutěže, o níž by (podle všeobecného mínění) neměli Jablonečtí vůbec hrát. Všelijakými zákrutami osudu se však do ní na podzim namočili, teď navíc musí řešit další kruciální problém.

Zdravotní stav kádru je totiž doslova alarmující. Více než deset mužů je na hraně, někteří za ní, jiní netuší, zda budou k dispozici.

„Zranění se nám lepí na paty, jsem z toho už nervózní a nemůžu spát. Je toho prostě moc. Trénujeme dobře, zranění nemáme z tréninku, ale ze zápasů. Jsou to nějaké výplody, třeba toho, že jsou zápasy tvrdé,“ láteří trenér Petr Rada.

Projděme si jabloneckou polní nemocnici po postech. Brankář Jan Hanuš, nezpochybnitelná jednička, musel ze hry po hodině posledního duelu v Českých Budějovicích. Tady by neměl být problém, připraven je protřelý Vlastimil Hrubý.

Mnohem horší je situace v obraně. Na levé straně chybí Jan Krob, borec s jedním z nejlepších centrů v lize. Na pravé Michal Surzyn, který vedle jízdy podle lajny velmi dobře kope standardní situace, z nichž byl na jaře Jablonec tuze nebezpečný. Tedy byl, než se pravý bek zranil v derby s Libercem.

Po Budějovicích je mimo také univerzál David Štěpánek, muž využitelný na pravé straně i ve středu defenzivy. „Kupí se to a je to velmi nepříjemné. Vůbec se nám to nevyhýbá, vypadá to, že Štěpánek má těžký výron,“ odtajnil Rada.

Směrem dopředu se nic nelepší, právě naopak. V záloze schází křídla Václav Pilař s Tomášem Malínským, na jaře oba úderní. Na Plzeň ani jeden podle všeho nebude. Realizační tým věří, že se dá dohromady aspoň Miloš Kratochvíl. „Doufám, děláme všechno, makáme na tom. Hrozně moc kluků je s otazníkem,“ říká mluvčí klubu Martin Bergman.

Rovněž v útoku je situace na pováženou. Václav Kadlec byl nemocný, už se jednou vrátil do hry, ale poté opět scházel. Dlouhodobě jsou mimo Martin Nešpor a Torfiq Ali-Abubakar, na hraně je nyní také Dávis Ikaunieks. U něj je navíc potřeba opatrnost, protože by měl odjet na sraz lotyšské reprezentace. Rada tak má stoprocentně nachystaného pouze bojovníka Jana Silného, zimní posilu z Líšně, aktuálně forvarda číslo jedna.

„Odpadávají nám i hráči co měli formu. Nejhorší na tom je fakt, že nejde o zranění na tři dny,“ upozorňuje Rada. Do duelu s Plzní má zkrátka co řešit.