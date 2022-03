Silák Štetina pod oblíbeným koučem rozkvétá. Nezbrzdí ho stopka?

Prožili spolu plodná léta pod legendární strmou tribunou na Dukle. Nyní se znovu potkávají. Trenér Luboš Kozel si vyžádal do Liberce ve Spartě nevyužívaného Lukáše Štetinu. Zadák nevstoupil do angažmá dobře, pak se však rozjel. Jenže přišla další potíž…

Svalovec na mistra platil. Pohříchu jen devatenáct minut. Třicetiletý Lukáš Štetina v dresu Slovanu vstoupil do posledního duelu se Slavií impozantně, jeho kličkovaná před domácí střídačkou, následná rozehrávka a defenzivní zákroky byly precizní. I on tak vlastně přispěl k nepříliš očekávané výhře Severočechů 1:0.

Jenže poté chyboval. Nezvládl zpracování, balon mu na oraništi stadionu U Nisy odskočil a on zajel ostře do dotírajícího Lukáše Masopusta.

Červená karta - a už druhý zádrhel po příchodu z Letné na hostování do Slovanu. Ten první nastal v úvodním duelu. V Mladé Boleslavi přišel do hry v 75. minutě, v nastavení z něj však udělal statující postavu domácí filuta Ewerton a vyrovnal na 3:3.

Kozel Štetinu nekritizoval, naopak upozornil na předcházející chybu. A hned jak mohl (v dalším kole to nešlo, protože měl stoper trest za žluté karty) ho poslal do základu. Zakomponoval ho do středu stoperské trojice, již začal využívat. Na pravé straně má Štetina někdejšího spoluhráče ze Sparty Dominika Plechatého, vlevo se rozjíždí k interesantním výkonům český Řek Marios Purzitidis. Dvěma vlastně ještě bažantům velí nejzkušenější Štetina.

„Díky němu se naše defenziva uklidnila,“ pronesl trenér.

Ano, přišla ceněná remíza v aréně ve Vítkovicích. „Ostrava je silná, přitom měla jen jednu šanci ze hry. Standardní situace jsou něco jiného,“ chválil Kozel. Je to tak, Baník trefil pouze jednou prostor brány. „Změna s rozestavením nám vyšla,“ podotkl kouč.

Poté přišla jasná výhra nad Pardubicemi, k níž slovenský obránce přispěl opět bezvadným představením. „Zahrál podobně jako v Ostravě,“ ocenil Kozel. O následném střetu se Slavií už řeč šla…

Aktuální otázka proto zní: Nezbrzdí Štetinu distanc? Je to dost nepravděpodobné. Kozel je totiž jeho osudovým šéfem. V Dukle pod ním odehrál čtyři sezony, vykopal si tady přestup do Sparty, která za něj vydala 25 milionů. Na Letné se v první sezoně stal hráčem roku, ale před rokem a půl ho zastavilo těžké zranění kolena, které mu v podivném souboji v reprezentačním duelu nechtěně udělal spoluhráč z Letné Bořek Dočkal. I proto se slovenský silák stal během podzimu 2021 nepotřebný, načež zamířil od dům dál.

„Trenér byl určitě ten hlavní důvod, proč jsem tady,“ přiznal stoper po příchodu do Slovanu. Opakovaná chvála z Kozlovy strany to vlastně potvrzují. Štetina bude dozajista i po odpykání trestu hrát v týmu klíčovou roli.

Štetina pod Kozlem

Kouč Luboš Kozel si dobré jméno začal leštit při angažmá na Dukle, kde působil šest a půl roku. Čtyři z toho pod ním hrál zadák Lukáš Štetina. Jakou měl v té době bilanci?

2012/13

21 zápasů, 1462 minut

2013/14

26 zápasů, 2254 minut, 2 góly

2014/15

25 zápasů, 2205 minut, 1 asistence

2015/16

25 zápasů, 2250 minut, 2 góly