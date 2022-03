Matějovský ve 40 mezi nejlepšími. Přihrávkové monstrum sklízí obdiv

Je jako víno – čím starší, tím kvalitnější. Marek Matějovský i ve čtyřiceti letech patří mezi nejlepší hráče FORTUNA:LIGY. Nejen od oka, ale i nesmlouvavou řečí čísel. Mladá Boleslav proto bude na svého dirigenta proti Spartě v neděli maximálně spoléhat. A vitální veterán se bude chtít proti svému bývalému klubu zase předvést, jako už v nedávné minulosti několikrát. „Jsem rád, že trenéři zatím vidí, že týmu můžu pomoct. Budu se snažit, abych byl platný co nejdéle. Fotbal je celý můj život,“ prohlásil internacionál v benefičním vysílání Sparty na podporu Ukrajiny.

Uplynulo už šest let od chvíle, kdy Marek Matějovský Spartu opustil. Přesto se dodnes při pohledu na jeho báječné výkony čas od času dere člověku na mysl bláznivá otázka: nebyl by na Letné ještě teď platný?

Jasně, ve čtyřiceti letech má už mizivou perspektivu, ale aktuální trápení Sparty versus vynikající výkony rutinéra s číslem 8, to je obrovský kontrast. Díky agilnímu pohybu Matějovský pokryje obrovský prostor, srší nápady a zásluhou perfektní kopací techniky je dokáže i realizovat. Patří k nejkreativnějším hráčům v soutěži, a pokud jde o tvorbu a výstavbu hry, představuje hotové monstrum. V pokročilých statistikách v této činnosti naprosto dominuje.

Statistiky F:L 2021/22, v nichž Matějovský válí 22 přihrávek do gólové šance (9. místo)

52 průnikových přihrávek (1. místo)

35 chytrých přihrávek (1. místo)

40 hloubkových přihrávek (2. místo)

zdroj: Wyscout

Je první v průnikových i chytrých přihrávkách, nikdo nezkusí za zápas víc přihrávek do finální třetiny hřiště než on. A v těch hloubkových, tedy v kritické vzdálenosti do 20 metrů od soupeřovy brány, je Matějovský druhý.

Vůbec tedy nepřekvapí, že soupeři se na eliminaci mladoboleslavského tvůrce hry maximálně soustřeďují a volí i krajní řešení. Jako třeba osobní obranu, na kterou Baník v nedávném vzájemném zápase vyčlenil nováčka Jiřího Boulu.

„Boula nebyl v plánu, vyplynulo to sledováním soupeře. Chtěli jsme vyřadit Matějovského, ale musím před ním smeknout. Má čtyřicet, ale když dostane prostor, tým se kolem něj rozhýbe. Je strašně nebezpečný. Bylo v plánu ho vypnout, ale ne vždy se to dařilo. Když byl na míči, byli víc ve hře. Gól na 2:3 padl taky po jeho akci,“ vyprávěl pak ostravský trenér Ondřej Smetana.

Obdiv přitom Matějovský nezaslouží jen pro svůj věk, ještě cennější je fakt, že se dokázal vrátit po opakovaném těžkém zranění Achillovy šlachy. To je přitom úraz, po němž se v takových letech spíš končí.

Od svého návratu do Mladé Boleslavi nastoupil Matějovský na stadionku mezi paneláky proti Spartě už čtyřikrát – a vždy patřil k nejlepším aktérům na hřišti. Loni si při přestřelce 4:5 připsal asistenci i krásný gól, který mu nebyl pro diskutabilní ofsajd spoluhráče Michala Škody uznán. Na výhrách 4:3 a 2:1 se podílel asistencí, respektive vítězným gólem, úplně naprázdno vyšel pouze při porážce 0:1 v srpnu 2017. To ve Spartě zrovna začínal Andrea Stramaccioni…

Od té doby se na Letné vystřídala řada trenérů i hráčů, ale titul je stále v nedohlednu. Zatím poslední získal nejbohatší český klub v roce 2014 – a Matějovský pod ním byl podepsán výrazným způsobem. Jeho adekvátní nástupce se však doposud nenašel.

„Tlak ve Spartě je veliký. Každý se s tím nepopasuje. Neustále jste na očích. Člověk se s tím musí naučit pracovat. Během let ve Spartě jsem to pochopil,“ vzkázal v tomto týdnu svým nástupcům.