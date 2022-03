Vukadinovič dal dva góly: Mohl jsem mít i čtyři. Pomohla mi změna stravy

Fajn utkání pro vás osobně, i pro celý Zlín, co?

„Jsem šťastný, že se nám to povedlo. Byl to pro nás mega důležitý zápas. Už v šestnácté minutě jsme vedli 2:0, pak jsme si zbytečně nechali dát před přestávkou gól. V poločase jsme si řekli, že musíme hrát tak jako do čtyřicáté minuty a přidat další branky.“

V koncovce jste se dvakrát zachoval jako ryzí kanonýr…

„Při našich rozích mám stát na šestnáctce. Krásně se to ke mně vylilo a byl jsem sám. Dobře jsem to trefil. I když to šlo prostředkem, rána byla prudká a brankář nestačil zareagovat. U druhého gólu byl gólman rychle u mě a na zemi, už jsem neměl moc možností. Takže jsem ho přeloboval. Strašně mě mrzela ta šance ke konci poločasu. Běžel jsem sám, měl jsem dost času. Měl jsem to vyřešit líp. Já jsem byl vždycky víc nahrávač, sypal jsem balony před bránu.“

Zlín - Pardubice: Další šance už končí gólem, prosadil se Vukadinovič - 1:0!

Cítíte se lépe na hrotu nebo na křídle?

„Teď v útoku. Změnili jsme styl hry, protože už nemáme útočníka typu Poznara. Řekli jsme si, že budeme zabíhat za obranu. Zjednodušili jsme to a myslím, že jsme hodně nebezpeční. Na Spartě a hlavně proti Plzni jsme dokázali, že nám takový fotbal sedí. Vyrážíme z bloku do rychlých kontrů.“

Vydržíte v tempu od začátku až do konce. Fyzicky jste tedy na top úrovni?

„Cítím se dobře. Spoustu věcí jsem změnil, hlavně stravu. Dřív jsem vypadával už někdy v šedesáté minutě a musel jsem střídat. Teď jsem na tom dobře a klidně bych vydržel celý zápas.“

Jak se vám líbil gól Youby Dramého na 4:1?

„Nádherný. Tu levou má krásnou. I na tréninku to zkouší a celkem mu to padá. Seknul si to a dal výstavní ránu. Mohli jsme dát ještě víc gólů.“

Zlín - Pardubice: Tak to byla paráda! Dramé nádhernou ranou zvyšuje už na 4:1!

Daly vám tyhle tři body klid do zbytku sezony?

„Bude se nám dobře pracovat. Ale já se chci pořád dívat nahoru. Chceme se dostat do prostřední skupiny. Věřím, že to můžeme zvládnout. Já se ve Zlíně cítím dobře, nemám absolutně důvod někam odcházet. Doufám, že tu vydržím co nejdéle.“