Plzeň v Jablonci: hra na oraništi, nováčkovy finty i hvězda gólman

Hra na oraništi

Na těžkém terénu v Jablonci míč v jednom kuse létal vzduchem, fotbalu bylo ve studeném večeru minimum. Plzeň se na náročné podmínky celý týden chystala a uzpůsobila tomu taktiku – hlavně si nekomplikovat život a hru maximálně zjednodušit. Vysokými nákopy oko diváka značně trpělo. „Oba týmy se podřídily terénu, který nesvědčil kombinační hře, ale naši hráči na to byli připravení,“ vykládal plzeňský trenér Michal Bílek. „Ani Liberec ani my to neděláme úmyslně. Kluci, co u nás pracují na hřišti, dělají maximum. Navíc sami máme tým postavený na dobré terény. Není to jen letošní záležitost, sever je tvrdou zimou vyhlášený,“ vzkázal jablonecký kouč Petr Rada.