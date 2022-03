Smetanu štvalo bránění: Upustili jsme od našich principů. Kdy bude Takács?

Proč k ní došlo?

„V prvním poločase jsme nešli hrát na výsledek, ale šli jsme si zahrát. Upustili jsme od principů v defenzivě, o kterých jsem přesvědčený. Díky jejich dodržování jsme nahoře a přicházíme k výsledkům. Karviná nás trestala. Ve druhém poločase byla snaha udělat maximum, ale už to byla křeč. Měli jsme svázané nohy. Takhle prohospodařit poločas je trestuhodné a zarážející.“

Čím si to tedy vysvětlujete? Před zápasem jste určitě tým burcovali, naléhali na nepodcenění...

„Teď jsem to řekl: nedodržovali jsme principy bránění. Možná to bylo i sestavou, možná podceněním. Nedokážu říct. Ale způsob hry Karviné a její dva útočníky jsme měli bránit zodpovědněji a důsledněji. Nebyli jsme v určitých prostorech v přečíslení, což je porušení základního principu. K tomu se přidal nedůraz, nedostupování. To byla alfa a omega všeho.“

Všechny branky si byly dost podobné, že?

„Jsem přesvědčený o tom, že k bodům a výsledkům jsme dlouhodobě docházeli díky něčemu, co jsme tentokrát opustili. Nešli jsme si zápas oddřít, odpracovat, nešli jsme si pro výsledek. A je úplně jedno, jestli hrajeme proti Karviné nebo Spartě. Jsme v nějaké situaci, body potřebujeme, musíme si vážit toho umístění. Ale my jsme to neodbouchali, nebyli odolní a nepočkali si na postupné útoky. Soupeři nemůžeme dát doma tolik prostoru, aby vstřelil branku. Natož tři. To nám od první minuty nešlo.“

Baník - Karviná: Bartošák nádherně uklidil míč k tyči, 0:3

Střídat už během prvního poločasu stopera je citlivé, jak těžké bylo vybrat, kdo půjde dolů?

„Prohrávali jsme o tři góly, museli jsme něco udělat. Nabízelo se x možností, zvolili jsme tu, které jsme věřili nejvíc. Víc asi netřeba dodávat.“

Sestava byla sympaticky ofenzivní, ale jak měli rozdělené úkoly střední záložníci? Dominik Janošek měl být víc před stopery? Nejen Antonín Svoboda tam měl spoustu prostoru...

„Měl. Tam jsme měli být pevní do doby, než dojdeme do vedení a zápas budeme mít pod kontrolou.“

Ukazuje se tedy, že si Filip Kaloč vydobyl tak důležitou pozici, že je jeho absence znát?

„Filip Kaloč se naučil dodržovat principy, které po něm chceme, a je v tom výborný.“

Co Daniel Tetour? Už je stoprocentní, když zvládl devadesát minut?

„Dávkovali jsme mu zátěž i přes béčko, trošku jsme nechali návrat na něm. Koleno měl docela citlivé, dostával se do toho pomaleji. Teď přišel jeho čas. Kdy jindy než teď?“

A Jiří Boula? Jak se začlenil a jak chápe principy, které zmiňujete?

„Jirka Boula nastoupil ve čtyřech zápasech od začátku a získali jsme v nich deset bodů. Jednoduchá odpověď.“

Baník - Karviná: Durosinmi mazácky rozvlnil síť, 0:2

Slovácko vyhrálo, odskočilo o tři body, vy jste potřetí na jaře doma ztratili. Velký problém?

„Samozřejmě. Jsme v pozici, kterou jsme si vydřeli. Nedostali jsme se nahoru ničím jiným než prací, o to víc jsme si toho měli vážit a dojít si pro výsledek. I když byla sestava ofenzivní, což vyplynulo i z nějakých karet, tak jsme měli způsob hry mít pořád stejný.“

Předvedli jste podobný propadák jako s Teplicemi (2:4), bude to mít nějaký dopad?

„Každý zápas má dopad. Někdy větší, někdy menší. Logicky to nemůžeme přejít, musíme z toho vyvodit důsledky. Jestliže jsme schopni na Slovácku dobře bránit a pracovat, musíme to zvládnout za týden i Karvinou. Je třeba si nejdříve vytvořit tento poctivý základ do ofenzivy.“

Jak to vypadá s Ladislavem Takácsem?

„Dokončil kondiční blok, od pondělí s námi začíná s míčem.“

Kdy by mohl být připravený do zápasu?

„To netuším, uvidíme.“

Během reprezentační pauzy sehrajete nějaké přípravné utkání?

„Ne, budeme trénovat.“