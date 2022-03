Jedna blbá ztráta reprezentanta... Kozel: Koscelníkovi jsem vynadal

Theo Gebre Selassie zakládal coby pravý stoper postupný útok jednoduchou přihrávkou po lajně na beka, v tomto případě Koscelníka. Zkušený Slovák nicméně balon nezakryl, z první ho naslepo a nepřesně zahrál do středu hřiště.

A Sigma nečekaný zisk potrestala hezkou kolmou gólovou akcí.

„Vynadal jsem mu,“ přiznal naštvaně kouč Luboš Kozel. „Je to reprezentant Slovenska, nechci po něm, aby hrál z jednoho dotyku míče někam alibisticky na střed. Nebylo to poprvé,“ dodal.

Samozřejmě to souvisí i se způsobem hry Slovanu, Kozel je znám kombinační dominancí už od angažmá v Dukle. Míra rizika je vyšší než u jiných mančaftů, ale bohorovné ztráty se netolerují.

„Mohl jsem si balon přebrat, protože tam bylo za mnou dost místa. Kdežto já to dal za sebe, kde nikdo nebyl, a pak už to rychle jelo...“ litoval muž s číslem 18 na dresu.

Olomouc – Liberec: Střelu Chytila Knobloch vyrazil, dorážka Navrátila poslala domácí do vedení, 1:0

V daný moment se na hosty nabalila i kupa smůly. Chytilovu tvrdou ránu ze šestnáctky totiž Knobloch vyrazil přesně k nohám dobíhajícího Jana Navrátila. Ten ve výskoku z voleje vrátil míč kolem stojné nohy gólmana. Střela se třela o tyč, Knobloch se teprve dával po zákroku koordinačně dohromady, a když se otočil, už bylo pozdě.

„Byla to pohotová dorážka, ale jejich jediná větší šanci, kterou hned využili,“ kroutil hlavou Koscelník. „Opět jsme venku měli nervózní začátek. Nevím, čím to je. Jestli se neumíme soustředit... Až pak jsme si začali víc věřit.“

Jenže to už bylo pozdě. „Drželi jsme balon, ale ve finální fázi máme trochu problém. Asi jsme tam posílali slabé centry, protože moc nebezpeční jsme neměli,“ přemítal obránce, jemuž stejně jako ostatním spoluhráčům pomohla Kozlova změna rozestavení.

To klíčové – přímý souboj v tabulce – však Liberečtí nezvládli. Boj o šesté místo se pořádně zamotává, zbývají čtyři kola do konce a prostřední skupina je bodově pořádně našlapaná. „Bude to drama až do úplného konce základní části,“ podotkl Koscelník.

Právě on se na finiš sezony a zbývající utkání s Teplicemi, Bohemians, Karvinou a Slováckem naladí mimo Ještěd. Sedmadvacetiletý fotbalista totiž figuruje v nominaci slovenské reprezentace na přípravné zápasy proti Norsku a Finsku. Dosud Koscelník nasbíral jedenáct startů v národním týmu, jednou se trefil. Loni v létě s Kyprem.

„Za pozvánku jsme moc rád. Těším se na kluky, dlouho jsme se neviděli. Sice si pořád píšeme, ale osobní kontakt je přece jen o něčem jiném,“ usmál se.

Tak pozor na přihrávky naslepo do nebezpečného prostoru...