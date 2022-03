Ukončení půstu, střelec Vitík, vliv odpočinku i fén. Co ukázala Sparta?

Vitík mezi střelci

Celý zápas s Karvinou, půl hodiny s Bohemians a plná minutáž proti Hradci Králové. Více prostoru a příležitostí Martin Vitík na podzim v lize nedostal. Po zimní pauze je to ale jiná píseň. Využil toho, že jsou zranění Ondřej Čelůstka s Filipem Panákem a vplul do základní sestavy. Duel v Mladé Boleslavi byl pátým v nejvyšší soutěži v řadě, který odehrál kompletní. K tomu navíc plné porce s Partizanem v Konferenční lize i soubojích českého poháru se Slavií a Jabloncem. Nevyběhl jen do zápasů v Českých Budějovicích a doma s Plzní. V neděli to byl pro Vitíka pětadvacátý ligový start a dočkal se v něm první trefy ve FORTUNA:LIZE a za sparťanské áčko v soutěžním zápase vůběc. Nikým nekrytý poslal do sítě míč po rohovém kopu Bořka Dočkala. „Někdy se to tak sejde. Jednou jste spokojený s tím, jak hráči roh zahrají, jindy se udělá chyba. Teď nám to vyšlo,“ ocenil Vrba.