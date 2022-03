LIMBOVA ŠAJTLE: Petr Čech a já mezi paneláky. Slavie, víš, kam jedeš příště?

Limberský vyrůstal na plzeňském sídlišti, odkud se vyšvihl do role vynikajícího obránce Viktorie Plzeň a reprezentanta. Už tehdy ale hrál fotbal se sousedem, který se později stal mimořádným sportovcem s dlouhou a báječnou kariérou v Premier League.

„Tady na tom plácku jsem si před 30 lety kopal a v brance nebyl nikdo jiný, než Petr Čech, který tady bydlel,“ ukazuje Limberský směrem na nedaleký panelák, který byl od jeho domova vzdálený zhruba 100 metrů vzdušnou čarou. „Tady jsme se scházeli a já mu jich tam lupl docela dost. Byl jsem sice menší, ale o to rychlejší a techničtější. Až na to jedno okno ve třetím patře, které jsem jednou vysklil, a teta Máňa nebyla nadšená,“ vzpomíná s úsměvem Limberský.

Limberský komentuje události v české FORTUNA:LIZE. „Slavia dostala za poslední dva zápasy tři červené. Zatím se jim to moc nevymstilo, ale do třetice všeho dobrého - hádejte kluci, kam jedete příště,“ upozorňuje na ligový šlágr, který se hraje hned po reprezentační pauze v „jeho“ Plzni.

Jak důležitý souboj mez nejlepšími českými celky současnosti dopadne? „Kdybych nevěřil, že Plzeň vyhraje, tak tady ani nejsem. Těšíme se na super atmosféru, fanoušky, super fotbal. Věřím, že to kluci zvládnou a v tabulce odskočí na čtyři body,“ přeje svému srdcovému klubu, kde odehrál většinu kariéry.

Viktoria o víkendu ztratila dva body v Jablonci, kde bojovala i s náročným terénem. „Nebyla to hezká podívaná. Je to škoda, Plzeň byla lepší, ale na tom terénu je to hodně těžké,“ ohlíží se za zápasem na severu Čech.

Líbil se mu trik brazilské posily Viktorie Eduarda Santose, který v Jablonci poprvé v lize nastoupil za západočeský klub. „To byla nádherná vložka, kterou jsem dlouho neviděl. Kdybych tohle udělal, asi bych si zlomil nohu. Škoda, že z toho nebylo ještě větší ohrožení brány. Ale bylo to fakt hezké,“ chválí.

„Umělec“ kola je pro Limberského sudí Miroslav Zelinka, který původně pískl penaltu po akci Srdjana Plavšiče a budějovické ruce. „Ještěže ho VAR zastavil. Když jsem viděl, co chtěl písknout, to bylo něco neuvěřitelného. Ten by byl schopný ji písknout i na půlce hřiště,“ říká Limberský.

