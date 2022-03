Karviná šturmuje. Na Bohemku za 50. Svoboda okukoval Ronalda: Zážitek!

„Cena 50 korun je pevně daná do všech sektorů,“ informoval tiskový mluvčí Adam Januszek. „Jsme přesvědčeni, že poslední vítězství v Ostravě vlilo fanouškům nový optimismus do žil a přijdou hráče podpořit v co nejhojnějším počtu. Nutně potřebujeme výhru ze slezského derby doma potvrdit. Spoléháme na každého fanouška.“

Během reprezentační přestávky si povinnosti v národních týmech plnili útočník Antonín Svoboda (ČR U20) a záložník Vlasij Sinjavskij (Estonsko). Z gruzínské reprezentace na poslední chvíli vypadl obránce Davit Kobouri. „Škoda, že přišel o reprezentaci. Davit je poctivý hráč, který chce hrát i trénovat. Problém se svalem měl asi čtrnáct dnů,“ komentoval trenér Bohumil Páník.

Antonín Svoboda si s národním týmem do 20 let zahrál v Lisabonu proti Portugalsku (0:3) a ve Frýdku-Místku proti Polsku (2:0). „Portugalsko nelze hodnotit pozitivně, protože jsme prohráli rozdílem třídy a nedostali jsme se ani do gólové příležitosti,“ říkal pro klubový web. „Portugalci ukázali svoji kvalitu v přechodu do ofenzivy, skvělou techniku a rychlost. Opravdu těžký zápas.“

Pochvaloval si ovšem špičkové tréninkové podmínky. I setkání s Cristianem Ronaldem, který se na stejném místě připravoval s áčkem na baráž o mistrovství světa. „Naskytla se nám možnost trénovat vedle, měli jsme šanci vidět hráče světových kvalit v čele s Cristianem Ronaldem. Obrovský zážitek!“ rozplýval se Svoboda.

Teď už je znovu plně koncentrovaný na boj o záchranu v české lize. Karvinští jsou stále poslední, do konce základní části budou hrát v neděli doma s Bohemians (16 hodin), na Slovácku (9. dubna), v Liberci (17. dubna) a doma s Pardubicemi (20. dubna, 18 hodin).