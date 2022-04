Obranný trojzubec Liberce odpadl. Možností na Teplice není moc

Zbraň fungovala. Tříčlenná obrana složená ze stoperů pomohla Liberci k bodům ve třech z posledních čtyř utkání - a to i k výhře nad Slavií. Pro duel s Teplicemi však nemá trenér Luboš Kozel k dispozici ani jedno ze tří jmen, která by rád použil do startovací jedenáctky.