Sejk si cenil výhry. Faul na Gebreho? Se mnou to bolí. A tak to zůstane

Hrál jako buldok. Gól do sítě doslova dotlačil, vrhal se do soubojů. V jednu chvíli to však přehnal. Václav Sejk, útočník Teplic a jediný střelec duelu v Liberci, kde jeho tým vyhrál ve 27. kole fotbalové ligy 1:0, nemilosrdně šlapákem vlétl do domácího Thea Gebre Selassieho. A hned se pustil do omluv…

Bál jste se červené karty?

„Trochu jsem doufal, že nebude. Šel jsem do souboje na dlouhou nohu a byl jsem tam pozdě. Trefil jsem ho, proto jsem se hned omlouval.“

Co jste matadorovi říkal?

„Ptal jsem se ho, jestli je dobrej. Věděl jsem, že jsem ho nějak trefil, že to nebylo úplně dobré. Ale já na tom mám založený styl hry. Jdu do soubojů na sto procent, někdy to se mnou bolí, někdy až takhle dost. A tak to také zůstane.“

Liberec - Teplice: Sejkův tvrdý šlapák na Gebre Selassieho

Jak moc je váš gól důležitý?

„Jen jsem nastavil nohu… Pro nás je to cenná výhra, jeli jsme do Liberce, abychom urvali jakýkoliv bod. Jsme hrozně rádi, že jsou tři.“

Branku přezkoumával videorozhodčí. Co se řešilo?

„Jestli před nastřelením Filipa Žáka nebyla ruka. Liberečtí říkali, že to tak bylo. Ale když ji neviděli rozhodčí na videu, tak je to regulérní gól a my máme tři body.“

V týdnu jste měli teambuilding. Vyplatil se, že?

„Byl jsem na reprezentaci, ale slyšel jsem to od kluků. Bylo jich míň, měli jsme tři zápasy bez bodu. Takže si myslím, že to bylo důležité. Jsem zastáncem toho, že je dobré si sednout a obnovit náladu. Snad budeme pokračovat stejně i dál.“

Je důležité, že jste utekli z barážových pozic?

„Úplně na to nekoukáme, chceme jít do nadstavby v co nejlepší pozici. Až tam se bude rozhodovat. Ale my prostě musíme skončit sezonu bez baráže…“

SESTŘIH: Liberec - Teplice 0:1. Hosté utekli z barážových pozic díky Sejkovi

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 67. Sejk Sestavy Domácí: Knobloch – Koscelník, Gebre Selassie, Mikula (C), Mészáros – Havelka (71. Faško), Tiéhi – Ghali (63. Júsuf Hilál), Ch. Frýdek (71. Alijagić), Tupta (81. Rabušic) – Rondić (81. Višinský). Hosté: Grigar (C) – Vondrášek (57. Knapík), Mohamed Tijani, Kučera – Hyčka, Jukl (84. Vobecký), L. Mareček, D. Boljevič (71. Prošek) – Žitný (71. Kodad) – Žák, Sejk (84. Ledecký). Náhradníci Domácí: Vliegen, Faško, Michal, Alijagić, Júsuf Hilál, Rabušic, Višinský Hosté: Mucha, Kodad, Mareš, Ledecký, Knapík, Prošek, Vobecký Karty Domácí: Tiéhi Hosté: L. Mareček, Hyčka, Vondrášek, Sejk Rozhodčí Proske – Kubr, Dresler; VAR: Štěrba, AVAR: Kotík Stadion Stadion U Nisy, Liberec