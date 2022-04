Rekordní duo zase spolu? Kúdela a Hovorka jako tajná zbraň na Plzeň

Sezona 2018/19. Slavia se raduje z titulového roku. Zlatá medaile se poprvé houpe na krku i členům realizačního týmu v čele s Jindřichem Trpišovským. V základní části triumfátoři inkasovali pouze třiadvacet branek, v nadstavbě tři. Ve středu obrany dominovala africká dvojice Michael Ngadeu a Simon Deli.

Jenže v létě si černé perly sbalily kufry a nasedly na vlak do Belgie. Kamerunský obr přestoupil do Gentu, kumpán z Pobřeží slonoviny do Brugg. Celkem za sedm milionů eur. V Edenu se děsili věcí budoucích. Mužstvo chtělo další titul, ale především do Ligy mistrů.

Jenže bez Afričanů?

Horké kaštany z ohně vytáhli dva maníci z Česka. Z Ondřeje Kúdely a Davida Hovorky se prakticky přes noc stala suverénně nejlepší stoperská dvojice ligy. V srpnu výrazně pomohli ve dvojzápase s Kluží k postupu do základní skupiny Champions League, Rumunům nepovolili ani jednu branku. Během podzimu 2019 inkasovala Slavia ve dvaceti ligových duelech jen čtyři branky. Samo sebou, jde o tuzemský rekord. Sehraná dvojka K+H krutě dominovala.

Vzhledem k mnoha zdravotním peripetiím se však tihle dva začali na trávníku zničehonic míjet. Naposledy spolu nastoupili v základní sestavě minulý kalendářní rok, 27. ledna ve Zlíně. Hovorka se po sedmnácti minutách skácel k zemi a na třináct měsíců musel na fotbal zapomenout.

Střih. Rok 2022. Začátek dubna. Obě slávistické ikony jsou fit a podle zdrojů Sportu trenér Jindřich Trpišovský vážně zvažuje jejich společné vyslání na trávu ve Štruncových sadech ve šlágru s Plzní od začátku. Už se potkali na „jepičí“ minutu při březnové lize s Č. Budějovicemi, kdy Kúdela střídal do zálohy Jakuba Hromadu.

Kouč Slavie speciální tahy zbožňuje. Miluje okysličit sestavu zvláštním strategickým manévrem. Návrat původní stoperské dvojice by do jeho myšlení náramně zapadl.

Oba jsou ke všemu už pár týdnů ve slušném zdravotním stavu. Hovorka se vrátil před měsícem v derby se Spartou. Precizním výkonem přispěl k vítězství 2:0. Pak nastoupil ještě s Českými Budějovicemi. Ani v tomto zápase „sešívaní“ neinkasovali. Vyhráli 1:0. V reprezentační pauze si pak odskočil do Německa. Na kontrolní vyšetření na kliniku, kde mu už potřetí v kariéře spravili koleno. „Jde to podle plánu. Všechno je v pořádku. Jsem odpočinutý a připravený,“ hlásil po návratu v krátkém rozhovoru pro klubové stránky.

Kúdela si zase vyzkoušel pevnost pohybového aparátu ve víkendové partii rezervního týmu proti Domažlicím (1:1). Zvládl celý zápas. I on je vyladěný. „Pokud týden proběhne tak, jak si představujeme, měl by Ondra být proti Plzni připravený,“ pronesl zkraje týdne asistent Jaroslav Köstl.

Zdroje Sportu hovoří o tom, že vše jde podle plánu. Návrat výjimečné dvojice je blíž, než kdy dřív. Poslední slovo však bude mít Jindřich Trpišovský.

Vytáhne dnes proti Plzni další eso z rukávu? Indicie napovídají, že ano.