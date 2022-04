Vrba: Jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Bude fandit Plzni, či Slavii?

Máte třetí ligovou výhru v řadě, navíc po velmi dobrém výkonu. Je to pro vás potvrzení, že jste na správné cestě?

(Krátce se odmlčí) „Vy přece víte, jaký jsme měli program. V momentě, kdy hrajeme tolik zápasů, je jasné, že to nemá takovou šťávu a agresivitu. Teď jsme se mohli lépe připravit, takticky i fyzicky. Byli jsme odpočatí, zápas měl náboj i kvalitu. Jsem samozřejmě rád, že jsme to zvládli.“

Pomohl vám paradoxně brzy inkasovaný gól? Po něm jste dokázali Baník sevřít do kleští.

„Nevím, jestli zrovna inkasovaný gól byl správný impuls. Byl bych radši, kdybychom ho nedostali. (usměje se) O to víc si cením výhry a obratu. I kvality naší hry. Jen mě mrzí, že jsme z dalších brejkových situací nepřidali góly. Mohli jsme to pojistit a dohrát klidněji. Přesto si myslím, že jsme odehráli jedno z nejlepších utkání v sezoně. Jen těch gólů mělo být víc.“

Zahodili jste i ty nejvyloženější situace, mohlo dojít k určitému podcenění?

„Musíte vidět, že ty situace, když střílíte mezi vápnem a penaltou, už nejsou ani o podcenění. V předfinální fázi jsme to zahráli dobře, ale ve finále jsme možná nebyli tak důrazní jako při standardkách. Alespoň to byl napínavý fotbal.“ (znovu se usměje)

Dvakrát jste udeřili po rohových kopech. Chystali jste se na ně speciálně?

„Vždycky rozebíráme soupeře. Jak brání, jaké má postavení. Hledáme mezery, abychom si vytvořili výhodu. Hráči dostali informace, které využili. Bohužel jsme si jednu standardku sami nepohlídali a neubránili Svozila, nebyli jsme důslední. Z našich gólů po rozích mám samozřejmě radost. Bylo to nejen kvalitou exekuce, ale i naším důrazem. Za brankami jsme si šli.“

Pochválíte stopery, jak dokázali eliminovat Ladislava Almásiho?

„Přiznám se, že jsme v poločase museli malinko reagovat. Když se Baník dostával do stran, Almási si odskakoval k našim nejmenším hráčům, tedy ke krajním bekům. Upozorňovali jsme hráče, aby si na to dávali pozor. Jsem rád, že jsme to splnili a moc prostoru mu nedali. Baník jsme ze hry nepustili do žádné stoprocentní šance, což byl základ.“

Casper Höjer odehrál čtvrtý celý zápas za sebou. Už se vrací do své původní formy?

„Byl jsem překvapený, v jakém stavu přišel. Ten půlrok mu pomohl. Je vidět, že je mnohem aktivnější, víc se zapojuje do útočné fáze. Jsem rád, že tu máme tvořivého levého beka, který je dostatečně kvalitní v obranné fázi a zároveň podporuje i útok.“

K výhře nad Baníkem pomohl i Bořek Dočkal, kterému po sezoně končí smlouva. Budete apelovat na vedení, aby v klubu pokračoval?

„Můj názor na Bořka znáte. Myslím, že je to výborný fotbalista, v předfinální fázi je pro mužstvo strašně důležitý. Teď svou kvalitu dokazuje, v mezihře je obrovsky platný.“

Výhrou jste se přiblížili Viktorii i Slavii, které v neděli čeká vzájemný zápas. Jaký byste si přál výsledek?

„Myslím, že umíte počítat. Raději neříkám, co bych si přál, protože se to pak většinou nesplní. Pro nás je nejlepší výsledek takový, abychom se dostali co nejblíže oběma. Hlavně bych si ale přál, aby to byl dobrý fotbal a diváci se bavili.“