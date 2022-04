Rada řval na tribunu: Pojď dolů! Já ti ji nakouřím, že... Proč běsnil?

Nedávno devadesátiletý stadion Bohemians, na němž hrají Pardubice své domácí ligové zápasy, během duelu s Jabloncem zrovna nebouřil, takže se Vršovicemi nesly ostré pokyny trenérů směrem k hráčům či komunikace laviček s rozhodčím.

Petr Rada ale s blížícím se koncem první půle, kdy Jablonec vedl nad Pardubicemi 1:0, zaslechl z tribuny něco, co ho rozběsnilo. A reakce přišla vzápětí...

„Pojď! Pojď sem... Pojď dolů!“ vyzýval horkokrevný kouč slovního útočníka. „Pojď sem! Já ti ji nakouřím, že se po...“ řval vzhůru na hlavní tribunu a pak ještě pokračoval ve svém výlevu. Co ho tak nadzvedlo?

„Mně nevadí, když na mě fandové křičí, ale aby na mě řvali č***ku, to ne,“ popisoval po zápase. „Nechybělo moc a na tu tribunu bych vylezl a dostal by ji,“ konstatoval už klidným hlasem Rada.

„To je kluk, kterému je dvacet let. A tyhleti chodí na fotbal, to ať se na mě nikdo nezlobí...“ vrtěl hlavou a zopakoval: „Měli mě tam pustit, já bych si to s ním vyřídil. Nemám problém, ale tohleto ne. Může mi nadávat nebo mi říkat, že jsem blbej trenér, všechno, ale taková slova tam nepatří. Tohle je pro mě neakceptovatelné.“

Petr Rada je svými emotivními reakcemi proslulý, před reprezentační přestávkou se třeba na dálku zhádal s plzeňským Michalem Bílkem, po prohraném semifinále MOL Cupu se Spartou se zase pustil do systému VAR...

Rada řval na Bílka. Emoce, pak usmíření: Takhle už to doklepu