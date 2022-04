Polská výpomoc č. 2: sudí kamarád, ale s respektem. Co ruce či Bucha?

Druhý jarní šlágr, podruhé s polským rozhodčím na výpomoc v nouzi. A také s podobným výsledkem – i když se dá dohadovat, co šlo zapískat lépe, hlavní důvod svého záskoku Pawel Raczkowski splnil. Udržel vypjatý zápas Plzně se Slavií (1:1) pod kontrolou a zásadně nechyboval.

Z Polska o něm šla pověst, že si rád povídá s hráči. To se potvrdilo. Komunikoval často, usmíval se, při ošetřování vzal dokonce Jana Kopice přátelsky kolem ramen. Hra na kamaráda se ovšem osmatřicetiletému Pawlu Raczkowskimu nevymkla z rukou. Respekt si udržel.

Stejně jako Szymon Marciniak v derby „S“ ani jednou nepotřeboval běžet k monitoru, aby prozkoumal a případně přehodnotil svůj předchozí výrok z hrací plochy. I když tentokrát k tomu bylo o poznání blíž.

Hned třikrát.

Poprvé v 6. minutě při ruce Davida Hovorky v pokutovém území. Stoper Slavie ji měl u těla, byť s ní mírně pohnul. Penalta nejspíš ne, zásah VARu určitě ne.

Podruhé v 56. minutě, znovu při roce, tentokráte Petera Olayinky. Ta byla natažená od těla, za normálních okolností jasně penaltová. Ovšem vzhledem k teči, která proběhla těsně před hráčem, se nepískalo. A podle současného výkladu nejspíš správně, včetně mlčení u videa.

Potřetí šest minut před koncem při faulu Pavla Buchy. Dostal druhou žlutou a šel ven, ve hře však byla přímá červená. Kdyby ji Raczkowski udělil, nikdo by neprotestoval, ani video ne. Ale protože se nejednalo o zásadní intenzitu a zákrok nešel na stojnou nohu, obstála i žlutá.

Zápas s časem rostl co do ostrosti, polský sudí ji tupil celkem šesti žlutými kartami. Mohla přijít i další pro Lukáše Hejdu, který po odehrání míče sestřelil Yiru Sora. Tady rozhodčí nepískal vůbec. Šest napomenutí je lehce nad Raczkowského průměrem z polské Ekstraklasy (4,4), jedna červená po druhé žluté rovněž jeho polský trend převyšuje (0,1). Vzhledem k významu zápasu je to však pochopitelné.

Po derby Příhodova komise rozhodčích Marciniakův výkon nehodnotila, pouze konstatovala, že zápas zvládl. Nyní by konkrétní rozbor jednotlivých situací utkání slušel.

„Zvládli to dobře. Oba polští sudí, v derby i teď. Uvidíme, jak to bude dál. Znovu v nadstavbě? To je otázka na někoho jiného,“ prohlásil po utkání Ondřej Lingr.

Podle informací Sportu by i v nadstavbě jedno utkání měl řídit zahraniční rozhodčí.